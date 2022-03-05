Военная операция на Украине, день 10. Онлайн

Спецоперация России на Украине продолжается уже десятый день. «360» ведет текстовую трансляцию с основными событиями.

16:16 «Ни призывников, ни тех, кто пришел на сборы, мы не используем и не собираемся использовать при проведении этой военной операции. Исхожу из того, что наша армия решит все стоящие перед ней задачи. Ни на секунду в этом не сомневаюсь. Об этом говорит весь ход операции. Она идет по плану и графику. Все идет так, как запланировал Генеральный штаб», — сказал Путин.

Он поблагодарил добровольцев, которые приходят в военкоматы: это имеет значение, но их помощь пока не требуется и наверняка не потребуется.

16:15 ❗ Первое, что сделали российские военные: уничтожили почти всю военную инфраструктуру Украины. Эта работа почти закончена, сказал Путин.

16:14 ❗️ Путин: в этой операции принимают участие только мужчины, которые сделали выбор — защищать Родину. Срочников там нет, эту категорию задействовать не собираемся. У нас достаточно сил и средств профессиональной армии, чтобы решать поставленные задачи.

16:14 РФ будет рассматривать любые попытки других стран установления бесполетной зоны над Украиной как участие в военных действиях, заявил Путин.

16:13 Часть нашей либеральной интеллигенции ходит и протестует, а на Украине тех, кто что-то говорит в поддержку России, берут и расстреливают — Путин.

16:11 Путин ответил на вопрос о военном положении. Для этого нужен указ и решение Совфеда. Вводится в стране в случае внешней агрессии, в том числе в районах боевых действий. «Но у нас такой ситуации нет и, надеюсь, не будет», — добавил президент.

16:08 ❗️ Ключевое требование России к Украине — это демилитаризация, заявил Путин.

16:07 В России тоже есть радикалы, но не в правительстве, как на Украине — Путин.

Начали активнее говорить, что Украину примут в НАТО. Вы понимаете, к чему это может привести? Мы должны будем воевать со всеми членами НАТО — последствия понятны. У Украины с советских времен есть ядерные компетенции, ракетные компетенции — нарастят и сделают. А из-за океана еще и помогут это сделать. Поставят эти комплексы, будут держать нас на мушке ядерной. Это реальная угроза — не ерунда Владимир Путин.

16:04 Путин: ребята, которые сражаются и кладут свои жизни, сражаются за наше будущее.

16:04 Сегодняшнее руководство Киева должно понять — если они продолжат в том же духе, то будет стоять вопрос об украинской государственности, заявил Путин.

16:03 ❗️ Путин назвал театром абсурда утверждения, что Россия не собиралась выполнять Минские соглашения: «Россия пыталась решить конфликт на Украине в мирном русле — надо было дать Донбассу говорить на русском и жить по-своему, но организовали блокаду».

16:02 Путин назвал решение о спецоперации на Украине тяжелым. Но последствия конфликта России и НАТО, если бы он произошел, для всех понятны.

А у Украины с советских времен есть ядерные и ракетные компетенции.

15:47 В Минобороны сообщили о готовности к эвакуации мирных украинцев.

«На всех пунктах пропуска Российской Федерации мы пятые сутки содержим в готовности к перевозке граждан Украины в избранные населенные пункты достаточное количество автотранспорта, развернуты пункты временного размещения, в которых предусмотрено оказание медицинской помощи, горячее питание, оборудованы места отдыха», — сказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

15:33 Басурин заявил, что 17 человек, в том числе дети, смогли выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору.

15:21 ❗️ Минобороны России заявило, что националистические батальоны Украины держат в заложниках около пяти тысяч иностранцев, приехавших на учебу или работу.

15:17 ❗️ Минобороны заявило о срыве эвакуации жителей Мариуполя, Волновахи, Харькова и Сум. Украинские националисты заблокировали коридоры для выхода людей.

15:16 Лавров усомнился в достоверности сообщений об отказе властей Херсона от российской гумпомощи.

14:26Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва дома в Мариуполе.

13:48 ⚡️Эвакуация мирного населения Мариуполя переносится, сообщили власти города.

13:47 Глава СК Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства подрыва жилого дома боевиками «Азова» в Мариуполе, сообщили в ведомстве. «Азов» в России признан экстремистской организацией и запрещен.

13:40 Посол России в Нидерландах заявил, что получает угрозы расправы. В числе прочего Александру Шульгину присылают письма с белым порошком.

13:32 ❗️ На территорию консульского отдела РФ в Нидерландах бросили взрывное устройство, но оно не сработало, сообщил посол РФ.

13:14 ❗️ Жилой дом в Мариуполе был взорван нацбатальоном «Азов» (запрещен в РФ) после объявления об открытии гуманитарных коридоров в Волновахе и Мариуполе, сообщил Басурин.

13:05 Заявления Пескова:

— В НАТО отдают себе отчет в невозможности прямого участия в происходящем на Украине;

— предстоящие праздники для Путина будут рабочими — сейчас не до выходных;

— зарубежные компании постепенно вернутся на российский рынок и будут заинтересованы в том, чтобы нагонять упущенное;

— на смену нынешней ситуации придет время бурного экономического роста;

— экономический бандитизм со стороны других стран требует соответствующей реакции от России;

— говорить об изоляции России нельзя, США и Европа — не весь мир.

12:55 ❗️ В ДНР заявили, что украинские националисты препятствуют эвакуации мирных жителей из Волновахи.

12:54 Населенный пункт Березовское в ЛНР остался без света из-за обстрела со стороны ВСУ.

12:52 «В этом потоке гуманитарки то, что привозит украинская власть, — это капля в море». Экс-представитель МИД ДНР в Москве Дарья Митина — о разнице в количестве гуманитарной помощи от России и властей Украины.

12:36 ❗️ Зеленский заявил, что по итогам проведения эвакуации мирных жителей 5 марта можно будет судить о дальнейшем ходе переговоров с Россией.

12:35 Что на самом деле значат знаки Z и V, нанесенные на военную технику России? Собрали для вас все объяснения (даже конспирологические).

12:26. Два с половиной часа действует режим тишины, но в Мариуполе сейчас все неспокойно (видео ниже).

Глава ДНР Пушилин ранее сообщил, что боевики нацбатальонов взорвали там дом, в подвале которого оказались заблокированы около 200 человек. ДНР задействовали беспилотники, чтобы уточнить число пострадавших.

12:19 Через гуманитарный коридор из Мариуполя пока не вышел ни один человек, сказал Пушилин.

11:43 С Украины в Польшу с начала спецоперации въехали более 787,3 тысячи человек. Такую цифру привела Пограничная стража республики.

11:28 Представитель Минобороны ДНР Басурин: националисты при отступлении стараются уничтожать гражданскую инфраструктуру и системы снабжения, чтобы устроить гуманитарную катастрофу.

11:22 ⚡️⚡️⚡️ Боевики запрещенного в РФ «Азова» взорвали дом в Мариуполе на бульваре Меотиды. Под завалами в подвали 200 человек, большая часть из которых женщины и дети, сообщил глава ДНР Пушилин.

11:21 Из Мариуполя вывезут более 200 тысяч человек, сообщил вице-премьер Украины.

10:51 В ДНР опасаются, что националисты не позволят провести день тишины и попытаются сорвать организацию гуманитарных коридоров.

10:49 Подразделения ДНР получили команды по соблюдению режима тишины. Это подтвердил глава республики Денис Пушилин.

10:35 ❗️ Власти Мариуполя: режим тишины продлится с 10:00 до 17:00 (по московскому времени). Эвакуацию мирного населения начнут в 12:00.

10:34 Военный эксперт Андрей Кошкин — о Зеленском и методах, которыми ухудшают отношение к России в западном информационном пространстве: «Это марионеточный президент. Рядом с ним те люди, которые четко обозначают, где и что говорить. Он, будучи заложником обстоятельств, продолжает эту риторику. Все мы видим, что состояние его неадекватное. Он может наговорить неосмысленные нападки — как в сторону своих союзников или же в сторону России».

10:08 ❗️ Статистика Минобороны за все время спецоперации. Уничтожены:

— 2037 объектов военной инфраструктуры Украины, включая 71 пункт управления и узлов связи, 98 комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 61 радиолокационную станцию;

— 66 самолетов на земле и 16 в воздухе, 708 танков и других боевых бронемашин, 74 реактивные системы залпового огня;

— 261 орудие полевой артиллерии и минометов;

— 56 беспилотников.

10:04 Боевики нацбатальонов в Мариуполе заняли позиции возле школ, детсадов, больниц и роддомов и стреляют оттуда по военным ДНР, сообщило Минобороны РФ.

10:01 Минобороны: военные ДНР за ночь продвинулись на 27 километров. Они взяли под контроль населенные пункты Новогригоровка, Новониколаевка, Вишневатое, Вольное, Листвянка и Антоновка. Также продолжают сжимать кольцо окружения вокруг Мариуполя.

10:00 ⚡️ Российские военные уничтожили склад боеприпасов в Житомире. Там хранились противотанковые комплексы Javelin и NLOW.

09:55 Зеленского упрекнули в попытке переложить ответственность за происходящее на НАТО и США

«Последнее время, еще до начала специальной военной операции, Зеленский стал довольно обиженно относиться и к Вашингтону, и к Брюсселю, высказывал постоянно претензии, когда Вашингтон якобы его подталкивал к агрессии, к столкновению с Россией. Он понял, что остался один на один, никто его поддерживать не собирается. Сегодня эти претензии усилились. Даже так — он в своих высказываниях хотел бы переложить ответственность за те безобразия, до которых он довел страну, на НАТО, ЕС и США», — сказал в эфире «360» завкафедрой политологии и социологии университета им. Плеханова Андрей Кошкин.

09:51 Власти Мариуполя хотят использовать режим тишины, чтобы восстановить инфраструктуру и обеспечить город продуктами и медикаментами, сообщил горсовет.

09:40 Росавиация подтвердила, что режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части РФ продлен до 14 марта.

09:23 ❗️ Гуманитарные коридоры и маршруты выхода Россия согласовала с украинской стороной.

09:22 ⚡️⚡️⚡️ С 10:00 Россия объявляет режим тишины на Украине. Будут открыты гуманитарные коридоры, чтобы мирные жители смогли выйти из Мариуполя и Волновахи.

09:20 ❗️ За сутки из-за боевых действий в ДНР пострадали четыре мирных жителя, в том числе и один ребенок. Об этом заявили в представительстве ДНР в СЦКК.

09:05 Активисты ряда общественно-политических объединений в столице Сербии провели мероприятие в поддержку России.

08:27❗️ Украинские войска утром 5 марта обстреляли Донецк, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.

08:10 Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что НАТО сознательно решил не закрывать небо над Украиной.

07:30 Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Европейский союз (ЕС) расширить и ужесточить санкции против России.

07:00 Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров усомнился, что переговоры российского и украинского президентов — Владимира Путина и Владимира Зеленского — могут состояться.

06:00 Корпорация Microsoft объявила об уходе из России.

05:00 Сингапур ввел санкции против банков ВЭБ.РФ, ВТБ, Промсвязьбанка и банка «Россия».