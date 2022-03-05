Сила в Z и V. Все объяснения и трактовки знаков на российской военной технике на Украине

Символы V и Z на военной технике российской армии, которая проводит спецоперацию на Украине, продолжают привлекать внимание западных СМИ. И хотя Минобороны РФ уже разъяснило их значение, зарубежные издания продолжают выдвигать разные конспирологические теории на этот счет. «360» расскажет, что Z и V значат на самом деле и зачем они нужны.

Версия с боевыми рунами

Самая абсурдная теория — боевые руны. Авторы на полном серьезе считают, что нанесенные на технику буквы не просто знаки, а символы, наделенные глубинным смыслом. Якобы они были нанесены с целью дополнительной защиты во время военной операции, то есть представляют своеобразный оберег, созданный кем-то специально и с определенной целью.

По мнению конспирологов, в современном мире брендов и марок Россия создала военный символизм и отправила его на экспорт. При этом есть шансы, что он хорошо приживется именно за рубежом, например, в Китае, а также в тех странах, где не очень любят США и Евросоюз.

Министерство обороны объяснило, что буква Z якобы означает «За победу». А знак V несет в себе сразу два смысла: «Сила в правде» и «Задача будет выполнена». Все эти три расшифровки имеют отсылки к массовой культуре, конкретно к кинематографу.

Фраза «Сила в правде» — легендарные слова главного героя фильма «Брат-2». Данила Багров так объясняет американцу, что настоящая сила не в деньгах, а в правде. Две другие фразы — «За победу» и «Задача будет выполнена» — тоже звучали во множестве фильмов, они ассоциируются с героизмом, самоотверженностью и бескорыстием.

Однако в первые дни спецоперации многим как в России, так и за границей приходили в голову ассоциации с Зорро, борцом с несправедливостью, выступающим за честь и правду, но остающимся инкогнито.

Военные эксперты прагматично заявляли, что это просто обозначения российских военных группировок — «Запад» и «Восток». Если отвлечься от всех конспирологических трактовок и посмотреть на вопрос с другой стороны, выглядит логичным, что эти символы — просто военные обозначения по типу «свой — чужой». Они хорошо просматриваются с самолетов и в военную оптику.

Притянули за уши Зеленского

В Сети можно найти огромное количество расшифровок символов на российской военной технике. Букву Z читали и как сокращение фамилии украинского президента Владимира Зеленского, притягивая за уши к этой версии доказательную базу.

Почему-то основное внимание было сконцентрировано именно на знаке Z. Что касается V, тут основным предположением стало, что этот символ означает Victory — «победа». Его показывают указательным и средним пальцами, повернув ладонь к зрителю.

Но у этого жеста есть и другой смысл. В Великобритании, если кто-то показывает средний и указательный пальцы, но они повернуты к зрителю тыльной стороной ладони, это значит, что собеседника послали куда подальше. Поэтому британцы букву V на российской технике могли воспринять именно так.

Конспирологи также обращают внимание на универсальность нанесенных символов на военных машинах. По их мнению, Z и V в каждой стране будут истолкованы по-разному. Трактовка будет зависеть от опыта, знаний и уровня культуры человека. В зависимости от них человек будет наделять то или иное изображение определенным смыслом. Интерпретация может быть любой.

В эпоху потребления людей повсюду окружают миллионы знаков, логотипов и наименований. По закону маркетинга, чем проще, тем больше шансов запомниться. В случае с нанесенными символами на российской технике получилось просто, но, судя по спорам в Сети и западным СМИ, не слишком понятно. В итоге каждый придумывает десятки интерпретаций и отсылок, что именно они могут обозначать.

Еще одна деталь, на которую обращают внимание знатоки военного символизма. Знаки нарисованы вручную — при желании их может повторить любой. Что уже происходит сейчас — люди стали изображать эти символы на своих личных машинах.

Не исключено, что в будущем они приживутся в других странах, вберут в себя уже новые смыслы и будут не просто ассоциироваться с российской армией и военной спецоперацией на Украине, а обозначать, например, отстаивание национальных интересов своего государства против навязанных устоев США и Запада.