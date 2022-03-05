Зеленского упрекнули в попытке переложить ответственность за происходящее на НАТО и США

Президент Украины Владимир Зеленский еще до спецоперации в России высказывал недовольство действиями НАТО и США. Он хотел бы переложить на них ответственность за происходящее в стране. Такое мнение в эфире «360» высказал военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин.

«Последнее время, еще до начала специальной военной операции, Зеленский стал довольно обиженно относиться и к Вашингтону, и к Брюсселю, высказывал постоянно претензии, когда Вашингтон якобы его подталкивал к агрессии, к столкновению с Россией. Он понял, что остался один на один, никто его поддерживать не собирается», — заявил он.

По его словам, у украинского лидера также появились претензии к НАТО.

«Сегодня эти претензии усилились. Даже так — он в своих высказываниях хотел бы переложить ответственность за те безобразия, до которых он довел страну, на НАТО, ЕС и США», — добавил он.

Эксперт заявил, что Зеленский является марионеточным президентом, с ним рядом находятся люди, которые говорят, где и что говорить.

«Он является заложником этих обстоятельств и продолжает непонятную риторику», — посчитал политолог.

Говорить об окончании спецоперации пока рано. Ведь каждую ночь, по словам Кошкина, украинские военные обстреливают Донбасс.

«Как только сложит сопротивление ВСУ, особенно неонацисты и националисты, это будет серьезным сигналом [для России]», — заключил он.

Ранее Владимир Зеленский раскритиковал решение НАТО не закрывать небо над Украиной и назвал его осознанным.