Зеленского упрекнули в попытке переложить ответственность за происходящее на НАТО и США
Политолог Кошкин заявил, что Зеленский уже давно недоволен действиями НАТО и США
Президент Украины Владимир Зеленский еще до спецоперации в России высказывал недовольство действиями НАТО и США. Он хотел бы переложить на них ответственность за происходящее в стране. Такое мнение в эфире «360» высказал военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин.
«Последнее время, еще до начала специальной военной операции, Зеленский стал довольно обиженно относиться и к Вашингтону, и к Брюсселю, высказывал постоянно претензии, когда Вашингтон якобы его подталкивал к агрессии, к столкновению с Россией. Он понял, что остался один на один, никто его поддерживать не собирается», — заявил он.
По его словам, у украинского лидера также появились претензии к НАТО.
«Сегодня эти претензии усилились. Даже так — он в своих высказываниях хотел бы переложить ответственность за те безобразия, до которых он довел страну, на НАТО, ЕС и США», — добавил он.
Эксперт заявил, что Зеленский является марионеточным президентом, с ним рядом находятся люди, которые говорят, где и что говорить.
«Он является заложником этих обстоятельств и продолжает непонятную риторику», — посчитал политолог.
Говорить об окончании спецоперации пока рано. Ведь каждую ночь, по словам Кошкина, украинские военные обстреливают Донбасс.
«Как только сложит сопротивление ВСУ, особенно неонацисты и националисты, это будет серьезным сигналом [для России]», — заключил он.
Ранее Владимир Зеленский раскритиковал решение НАТО не закрывать небо над Украиной и назвал его осознанным.