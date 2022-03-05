Российская армия уничтожила склад боеприпасов в Житомире

Подразделения ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по складу боеприпасов в воинской части в Житомире. Там хранились противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLOW, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, с начала операции на Украине российские военные поразили уже 2037 объектов военной инфраструктуры. Среди них — 71 пункт управления и узлов связи, 98 комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 61 радиолокационная станция. Удары по объектам ВСУ будут продолжаться, добавили в ведомстве.

«Ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожен склад боеприпасов в воинской части в Житомире, где хранились Javelin и NLOW», — сообщили в министерстве.

Также в Минобороны отметили, что военнослужащие ДНР продолжают сжимать кольцо окружения вокруг Мариуполя. Сегодня с 10:00 по московскому времени в этом городе и Волновахе начнет действовать режим тишины и откроются гуманитарные коридоры для вывода мирных жителей.