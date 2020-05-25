Веселье ушло в подполье. Россияне нарушают самоизоляцию ради вечеринок

Несмотря на сохраняющийся режим самоизоляции в России, некоторые решили, что пора возвращаться к обычной жизни, и начали ходить на вечеринки. Только за последние два дня таких было уже четыре, две из них — в столице.

Ушли в подполье

24 мая в Москве прошла подпольная вечеринка — судя по кадрам, которые появились в Instagram одного из участников, проходило мероприятие в баре или небольшом клубе. Девушка на барной стойке исполняла эротический танец, пока бармены разливали гостям выпивку, а те снимали происходящее на телефон. Сколько людей пришло повеселиться, несмотря на риск заражения, сказать сложно.

За день до этого, 23 мая, в столице прошла другая, более масштабная антикоронавирусная тусовка. Туда даже пришел известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев, позже он сам подтвердил это, хотя с журналистами общаться отказался.

«В подпольном баре весело, но клеят наклейку на камеру. Фотографировать через наклейку не запрещают», — написал он у себя в Instagram.

Веселье прервали пришедшие на вечеринку сотрудники правоохранительных органов, но Лебедев к этому моменту уже ушел через окно, тем самым избежав наказания.

Тогда же в Красноярске прошла закрытая тусовка в одном из ресторанов. Ее из своих подписчиков собрала блогерша Добромира Хало, но сама не пришла — присоединилась через интернет. «Ну а сейчас приготовьтесь смотреть, как мои люди отдыхают. Устроила небольшой корпоративчик, когда нельзя», — рассказала девушка в своем Instagram.

Уличный рейв

В Новосибирске желающие устроить массовое веселье решили не скрываться в подполье, а затусить прямо на площади в центре города. На место, где собрались порядка 60 человек, приехала полиция, провела разъяснительные беседы, после чего весельчаки разошлись.

Организаторов мероприятия уже нашли — их ждет наказание, по факту массового нарушения режима самоизоляции уже начали проверку. При этом в местном МВД не уверены, что все видеозаписи действительно относятся к маю 2020-го. Сотрудник пресс-службы ведомства рассказал «360», что часть кадров может относиться к другим мероприятиям, а вместе они выложены для того, чтобы преувеличить масштаб вечеринки.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников потребовал принимать более жесткие меры, а также предложил впредь нарушителям отрываться за чертой города, чтобы никому не мешать и не подвергать опасности других граждан.

«Пусть они собираются на пустыре, где могут помешать только лягушкам. А в сегодняшней ситуации — лучше даже под наблюдением санитарного врача», — заявил он на оперативном совещании.

При этом подпольные вечеринки для некоторых самоизолировавшихся россиян не новость. Аналогичные случаи были и в апреле, и в марте, и зимой, когда самоизоляция только начиналась. Люди собирались, несмотря на опасность заразиться, здравый смысл и запреты властей. Желание оторваться оказывалось сильнее — но преимущественно у молодежи.