Полиция проверит видео с подпольной вечеринки в разгар пандемии в Красноярске

Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю Владимир Юрченко. Там отметили, что ведомство выясняет подробности подпольной вечеринки и проводит проверку. Сейчас полицейские выясняют, кто именно участвовал в мероприятии.

Это не первый раз, когда люди собираются на такие вечеринки. 23 мая в Сети появились фото и видео с импровизированной сходки, которую жители Новосибирска устроили на улице города во время пандемии коронавируса. Судя по кадрам, для этого они выбрали место недалеко от Первомайского сквера. Несмотря на запрет проведения массовых мероприятий, там собрались примерно 50–60 человек. Они общались, не соблюдая социальную дистанцию, и включали музыку в автомобилях. Про маски участники тоже забыли, зато устроили настоящую дискотеку — под «Ленинград» и Верку Сердючку.

«На место выезжали сотрудники полиции, которые провели с собравшимися разъяснительные беседы, после чего те разошлись», — пояснили в ведомстве.

Ранее в МВД сообщили, что часть фото и видео, которая появилась в Сети, была снята раньше и не имеет отношения ко вчерашнему мероприятию. Их опубликовали, чтобы создать видимость большего количества людей.

Полиция заинтересовалась организаторами вечеринки не только из-за запрета на массовые сборища, который ввели в связи с ситуацией с коронавирусом. Администрация губернатора Новосибирска отметила, что участники мероприятия нарушили общественный порядок и закон о тишине.

По информации на 24 мая в Новосибирской области зафиксировали 2043 случая заражения коронавирусом. Погибли 27 пациентов.