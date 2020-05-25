Российский губернатор предложил устраивать вечеринки на пустырях

Новосибирские власти предложили отправлять любителей шумных вечеринок на пустыри, причем желательно под присмотром врача. Так они не смогут никому помешать, а медики сразу подсчитают потенциальных больных COVID-19.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников потребовал у полиции принимать более жесткие меры к тем, кто организует подобные мероприятия в условиях введенных на фоне пандемии ограничений. Наказывать нужно и их участников, уточнило РИА «Новости».

«Нужно отреагировать, причем отреагировать так, чтобы у любителей послушать громкую музыку ночью желание собираться в городе отпало напрочь. Пусть они собираются на пустыре, где могут помешать только лягушкам. А в сегодняшней ситуации — лучше даже под наблюдением санитарного врача», — заявил Травников на оперативном совещании.

Прошедшую в Новосибирске дискотеку он назвал «вопиющим фактом нарушения общественного порядка». Губернатор подчеркнул, что люди не только не думали о собственном здоровье и безопасности, но и создали неудобства для горожан.

Травников напомнил, что сейчас у полиции есть все полномочия, чтобы привлечь к ответственности за нарушение общественного порядка, тишины и режима самоизоляции.

Массовая вечеринка проходила в минувшие выходные прямо под открытым небом. В центре Новосибирска собралась молодежь без масок и плясала под громкую музыку. Кто организовал мероприятие, уже известно. Найдены и некоторые участники этой тусовки.