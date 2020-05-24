«Едем на дискотеку со своей фонотекой». Жителей Новосибирска проверят после массовой вечеринки на улице

Жители Новосибирска устроили массовую вечеринку прямо на улице, несмотря на коронавирус. Конечно, дистанцию там никто не соблюдал, масок у танцоров тоже не было. Теперь в полиции проводят проверку.

«В период времени с 23:30 23 мая в течение часа на площади Ленина Новосибирска собиралось около 50–60 людей, которые громко общались между собой и включали музыку в автомобилях. На место выезжали сотрудники полиции, которые провели с собравшимися разъяснительные беседы, после чего те разошлись», — рассказали «360» в пресс-службе новосибирского управления МВД.

В полиции подтвердили, что начали проверку. По их информации, часть размещенных видео были сняты в другое время — их выложили только сейчас, чтобы показать большее количество людей.

Фотографии и видео с вечеринки в Новосибирске появились в соцсетях. Судя по кадрам, сход устроили неподалеку от Первомайского сквера.

Дистанцию из гостей никто не соблюдал, но, правда, некоторые забирались на машины. Про маски участники вечеринки тоже забыли. Вместо этого жители Новосибирска устроили зажигательные танцы под «Ленинград» и Верку Сердючку.

Организаторов проверит полиция, причем дело не только в коронавирусе. В администрации новосибирского губернатора усмотрели в действиях участников вечеринки нарушения общественного порядка и закона о тишине.

«По поручению губернатора полиция проведет проверку в связи с нарушением общественного порядка и закона о тишине. По ее результатам будет принято решение», — сказал ngs.ru руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и областного правительства Сергей Нешумов.

В Новосибирской области с начала эпидемии выявили 2043 случая заражения коронавирусом. Погибли 27 пациентов.