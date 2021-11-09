«Ваш сын попал в аварию». Как работали предполагаемые преступники, поимка которых стоила жизни росгвардейцу

В Санкт-Петербурге мужчина насмерть сбил сотрудника СОБР. Это произошло во время операции по задержанию подозреваемых в мошенничестве. Предполагаемые аферисты использовали старую схему мошенничества и названивали пожилым людям.

В Санкт-Петербурге предполагаемый телефонный мошенник насмерть сбил сотрудника СОБР. Мужчина сбил его на автомобиле Fiаt Duсаtо, переехал и скрылся. Утром сотрудники уголовного розыска при поддержке бойцов Росгвардии проводили операцию по задержанию возможных мошенников. Оперативники выяснили, что один из участников схемы работает курьером и перевозит товары в фургоне. Сотрудники заблокировали машину, и после этого водитель двинулся напролом.

В городе ввели план «Перехват», а уже через час водителя задержали на автозаправочной станции Всеволожского района Ленинградской области. Следственный комитет открыл против него уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Личность предполагаемого преступника установили. Им оказался 38-летний Алексей П. По информации СМИ, он, а также 53-летний Владимир Б, 46-летний Станислав П. и 43-летняя Ирина Н. участвовали в мошеннической схеме, написал Telegram-канал Shot. По данным СМИ, злоумышленники звонили по случайным номерам пенсионеров и сообщали, что их родственник устроил ДТП. Аферисты требовали, чтобы пожилые люди дали взятку для откупа, написала «Российская газета». Для того чтобы получить деньги, они заказывали курьерскую доставку в такси. Злоумышленники также подделывали номера своих телефонов с помощью IP-телефонии, а курьеров заказывали через мессенджеры.

На допросе он заявил, что выступал только в качестве курьера и ранее уже был судим. Задержанная женщина на допросе заявила, что ее хотят привязать к группе мошенников, сама она не смогла рассказать, почему ее задержали. И только третий подозреваемый признался, что его задержали по подозрению в мошенничестве.

Что известно о погибшем

Погибшим сотрудником оказался старший оперуполномоченный специального отряда быстрого реагирования «Гранит» подполковник полиции Евгений Захаров. Мужчине было 48 лет.

Захаров родился в 1973 году в Мурманской области. С 2003 года он служил в правоохранительных органах и получил награды: медаль Суворова и медаль «За отличие в охране общественного порядка». У него остались жена и три ребенка.

Погибшего росгвардейца собрались наградить за мужество и самоотверженность во время выполнения ответственной задачи.

Старая схема мошенничества

Подозреваемые в мошенничестве, пишут СМИ, использовали довольно известную преступную схему. Согласно сайту МВД, звонки обычно поступают с незнакомого номера, а злоумышленник представляется знакомым или родственником семьи и сообщает, что того задержали сотрудники полиции, обвинили в совершении преступления, например, ДТП, хранении оружия или запрещенных веществ. Фраза «ваш сын попал в аварию» уже давно знакома многим.

От своих жертв мошенники требуют деньги для того, чтобы родственник смог откупиться. Злоумышленники также начинают запугивать жертву и разговаривают с ней, пока не получат денежные средства.

Сотрудники правоохранительных органов советуют не спешить выполнять просьбу мошенников и прекратить разговор. В такой ситуации лучше позвонить родным и самому родственнику, от лица которого говорил мошенник. Если его телефон не работает, то лучше связаться с его близкими, друзьями и коллегами для уточнения информации.