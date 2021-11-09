Телефонный мошенник насмерть сбил силовика при задержании в Петербурге

Телефонный мошенник за рулем машины насмерть сбил росгвардейца при задержании на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге. В городе ввели план «Перехват». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Сотрудник СОБР погиб при задержании телефонных мошенников на Пулковском шоссе. Один из злоумышленников наехал на него на автомобиле», — приводит агентство слова собеседника.

По данным РИА «Новости», злоумышленник наехал на росгвардейца на автомобиле Fiat Ducato и скрылся. Агентство пишет, что машину через час после случившегося блокировали на автозаправке во Всеволожском районе Ленинградской области. Водителя задержали и отвезли в полицию. Сейчас правоохранители устанавливают его личность.

Росгвардеец получил тяжелейшие травмы, так как злоумышленник не просто сбил его, но еще и переехал. По данным СМИ, операция по задержанию телефонных мошенников, которые обманывали людей под предлогом помощи родственникам, якобы попавшим в ДТП, прошла утром 9 ноября.