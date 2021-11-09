Появилось видео с места гибели сотрудника СОБР в Петербурге

РЕН ТВ опубликовал кадры с места гибели бойца спецназа СОБР Росгвардии. Телефонный мошенник за рулем автомобиля насмерть сбил силовика.

На видео запечатлена улица, где все произошло. Там стоит много машин, в том числе и полиции. Также на кадрах можно увидеть сотрудников правоохранительных органов.

Все произошло на Пулковском шоссе. Силовик участвовал в операции по задержанию подозреваемых в телефонном мошенничестве. Один из преступников на автомобиле Fiаt Duсаtо сбил и переехал сотрудника СОБР. Он погиб на месте.

Подозреваемого в смертельном наезде задержали спустя час после случившегося. Он находился на автозаправочной станции во Всеволожском районе Ленинградской области. Его личность сейчас устанавливается.

Следственный комитет открыл уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя. Решается вопрос об аресте подозреваемого. Об этом написало РИА «Новости».