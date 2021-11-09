«Я работал как курьер». Появилось видео допроса подозреваемого в гибели бойца петербургского СОБР

Подозреваемый в смертельном наезде на бойца Росгвардии в Санкт-Петербурге водитель фургона Fiat Ducato заявил, что знает о смерти сотрудника правоохранительных органов только с чужих слов. Видео допроса опубликовала пресс-служба ГУ МВД по северной столице.

Водитель фургона заявил, что его задержали по подозрению в каких-то денежных махинациях. При этом он отметил, что выступал только в качестве курьера и не подозревал о преступных замыслах своих пассажиров.

«Еще сказали, что задавил сотрудника, когда меня задерживали», — так мужчина ответил на уточняющий вопрос о причинах попадания к правоохранителям. Он уточнил, что ранее уже был судим.

Задержанная по подозрению в мошенничестве женщина заявила, что ее хотят привязать к какой-то группе мошенников. О точных причинах задержания сказать она не смогла. Третий возможный участник преступной группы стал единственным, кто сказал, что задержан по подозрению в мошенничестве.

Операцию по задержанию предполагаемой преступной группы, которая обманом выманивала деньги у пожилых жителей Санкт-Петербурга проводили сотрудники уголовного розыска при поддержке бойцов Росгвардии. Оперативники выяснили, что один из возможных участников группы работает курьером, перевозя товары в фургоне Fiat Ducato.

Когда бойцы Росгвардии заблокировали машину, то водитель ударил по педали газа и насмерть сбил одного из правоохранителей. После этого подозреваемый уехал. В городе ввели план «Перехват». Машину вместе с подозреваемым в смертельной аварии задержали недалеко от города Мурино.

Сотрудники уголовного розыска в это же время задержали остальных предполагаемых участников преступной группы: 53-летнего мужчину и 43-летнюю женщину. Всех доставили в отдел полиции для допроса.