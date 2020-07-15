Вакцина от коронавируса сработала на 45 американцах. И даже лучше, чем если бы они переболели

Как проходило исследование

В исследовании участвовали 45 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Его проводили в Сиэтле и Университете Эмори в Джорджии. Добровольцев разделили на три группы. Все получили по две дозы вакцины в 25, 100 или 250 микрограммов.

В результате выяснилось, что некоторые антитела появились у участников уже после одной дозы препарата. Ее ввели всем добровольцам в период с 16 марта по 14 апреля. При этом не было отмечено никаких серьезных побочных эффектов. Более того, ни у одного из участников даже не было температуры после первой вакцинации.

Всего через четыре недели ученые ввели следующую порцию вакцины. Местные побочные эффекты, если и проявлялись, почти все были легкими или умеренными. Среди них — головная боль, озноб, болезненные ощущения в мышцах. Однако все симптомы быстро проходили. Боль в месте инъекции была распространенным явлением.

После этого препарат вызвал сильный иммунный ответ у всех 45 добровольцев. Причем у пациентов из группы, получившей высокую дозу, уровень антител оказался в несколько раз выше, чем у переболевших COVID-19.

Что дальше?

Генеральный директор Moderna Стефан Бансель заявил, что результаты исследования «обнадеживают и представляют собой важный шаг вперед в клинической разработке mRNA-1273, нашего кандидата на вакцину против COVID-19».

Планируется, что 27 июля Moderna начнет более масштабное исследование вакцины. В нем примут участие 30 тысяч человек в 87 местах. По словам представителя Moderna доктора Тала Закса, 100 микрограммов станет оптимальной дозой на новом этапе эксперимента. Через 29 дней инъекцию повторят. Некоторых участников привьют препаратом-плацебо.

«Мы с нетерпением ожидаем начала исследований третьей фазы mRNA-1273 в этом месяце, чтобы продемонстрировать способность нашей вакцины значительно снизить риск заболевания COVID-19», — заявил Закс.

Разработку Moderna поддерживает федеральное правительство США. Вашингтон выделил компании на исследование почти 500 миллионов долларов. Правда, на прошлой неделе стало известно о конфликте сотрудников организации с правительственными учеными. Moderna не направила вовремя протоколы испытаний и отвергла советы экспертов по их проведению. В результате эта напряженность привела к задержке испытаний более чем на две недели.