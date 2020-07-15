Минобороны назвало вакцину от коронавируса безопасной для здоровья

Вакцина от коронавируса, которую разрабатывают в России, безопасная и хорошо переносится добровольцами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Испытания будущего лекарства от коронавируса проводят совместно специалисты Минобороны и Национального исследовательского центра имени Гамалеи. Первые добровольцы, на которых испытывали вакцину, уже выписаны домой. Все они чувствуют себя хорошо.

«Имеющиеся данные лабораторных и инструментальных исследований позволяют с уверенностью говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины», — приводит РИА «Новости» слова представителей пресс-службы Минобороны.

За добровольцами наблюдали в течение 28 дней после введения вакцины. Слегка повышенная температура была у испытуемых только в первый день, затем самочувствие стабилизировалось, и больше никаких жалоб не поступало. Как пояснила руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств университета, главный исследователь Елена Смолярчук, такая реакция характерна практически для любой прививки.