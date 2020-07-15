Российские ученые получили антитела к коронавирусу

Сотрудники лаборатории иммуногенетики Института молекулярной и клеточной биологии (ИКМБ) СО РАН в Новосибирске сделали открытие в области изучения и борьбы с COVID-19. Они первые в стране получили антитела, которые нейтрализуют коронавирус.

«В новосибирском научном центре первыми в России получили действующие антитела к COVID-19. Для этого были использованы образцы крови переболевших COVID-19 доноров и уникальная технология сортировки единичных B-лимфоцитов (клетки крови, отвечающие за формирование иммунитета, — прим. ред.)», — заявила ТАСС ответственный секретарь рабочей группы при СО РАН по преодолению новой коронавирусной инфекции Ольга Дорохова.

Антитела могут блокировать связь вируса и клеточного рецептора АСЕ2 (белок, встроенный в клеточную мембрану). Таким образом, ученые добились того, что инфекция не может проникнуть в клетки.

Дорохова отметила, что дальнейшее исследование даст возможность создать средства специфической терапии и профилактики COVID-19. Результаты работы можно будет использовать для изучения особенностей защитного иммунитета при коронавирусной инфекции. Также эти материалы пригодятся специалистам, которые занимаются разработкой и тестированием вакцин.

По последним данным, в России зарегистрировано 733 699 случаев заражения коронавирусом. С ним справились более 504 тысяч россиян. Жертвами вируса стали 11 439 человек.