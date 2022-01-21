В черном пиаре заподозрили отель, где были сняты полуобнаженные фото на фоне храма. Теперь это тема для хайпа?

Модель с подругой устроили фотосет в белье на фоне храма. Снимали из окон одного из отелей Екатеринбурга. При этом ситуацию тут же начал комментировать владелец сети отелей, где были съемки. Якобы подобные гостьи не целевая аудитория отеля и вообще — таких барышень внесли в черный список. Хотя девушка изначально заселилась на основании бартерной рекламы, в ее аккаунте — сплошь снимки в белье. Специалисты уверены, это был своеобразный пиар-ход со стороны отеля.

Полуобнаженные фото напротив храма

Снимки девушек в нижнем белье были сделаны на фоне храма Большой Златоуст в Екатеринбурге. Фото вызвали негодование пользователей Сети, которые написали в сеть отелей RentHouse, куда и заселились модели. А сообщил об этом основатель заведения Дмитрий Шабалкин в своем Instagram-аккаунте.

«Ангелина Кузнецова заселилась на основании бартерной рекламы, опубликовала полуобнаженный снимок на фоне храма, отметив в Instagram один из филиалов RentHouse. Мы получили сотни сообщений от гостей, чьи религиозные чувства были оскорблены данной публикацией», — заявил Шабалкин.

Он также уточнил, что девушек уже внесли в черный список отеля. Теперь они не смогут стать его гостями.

«Подобная аудитория в принципе не является целевой для нас. RentHouse — федеральная сеть апартаментов, предназначенных для проживания командированных сотрудников, которых мы очень ценим и надеемся, что данная ситуация не отразится на многолетнем, плодотворном сотрудничестве с юридическими лицами», — добавил Шабалкин.

Более того, он извинился перед верующими и предупредил потенциальных клиентов, что не поддерживает подобные «проявления индивидуальности».

Фото опубликовали по ошибке

В разговоре с «360» основатель сети отелей назвал Кузнецову «скандальной мадам» и заявил, что девушка заехала в отель 16 января, а спустя пару дней позвонила в отдел продаж и попросила бесплатное проживание как блогеру. После этого сотрудники отеля запросили статистику соцсетей гостьи и сделали ей скидку 50%.

Однако давать свои данные Кузнецова не стремилась. Менеджеры же настаивали сделать небольшой отзыв о гостинице или возместить полную стоимость проживания. После этого и появился скандальный снимок.

«Филиал по ошибке опубликовал фото себе. Посыпались сообщения гостей, пришлось реагировать и все удалять, писать обращение», — заявил Шабалкин.

Полуголые фото на фоне храма как черный пиар отеля

Тем временем продюсер, PR-менеджер Ксения Матвийчук рассказала «360», что в сложившейся ситуации видит либо откровенный непрофессионализм сотрудников отеля, либо хорошо продуманный черный пиар. Ведь в Instagram девушки явно видео стиль ее фото: в публикациях практически отсутствуют снимки, на которых Кузнецова одета. Тем временем сам владелец отеля в своем гневном тексте указал аккаунт модели.

«Отель не мог не знать, кого он заселяет, если речь идет о бартере. В таком случае проверяются все соцсети, все аккаунты. Иначе это полный непрофессионализм и профанство. Тем более, если в заявлении о черном списке указали ссылки на страницы, что почти никогда не делается, пишется только ФИО. Да, это со 100% можно назвать дешевым черным пиаром», — заявила Матвийчук.

При этом она добавила, что подвести под статью в данном случае владельца отеля, а также самих моделей вряд ли получится. Девушки не были в непосредственной близи к храму, просто был вид из окна.

«Люди ищут свою минуту славы, если ничего не умеешь производить и создавать, какой-то полезный контент, то и попа на фоне храма — за счастье. Пытаешься выделиться этим, раз остальные двери в творчество закрыты», — подчеркнула Матвийчук.

Схожую точку зрения высказала и адвокат Мария Ярмуш. По ее словам, из данной ситуации можно сделать вывод, что отель был не против, чтобы блогер, снимающаяся в нижнем белье, выложила подобное фото.

«С высокой вероятностью отель был даже настроен на то, что девушка сделает ряд снимков и укажет место, покажет отель. При этом она не подходила к храму, не фотографировалась там в нижнем белье. В ее действиях я не нахожу потенциального подтекста, чтобы оскорбить чувства верующих», — пояснила Ярмуш.

Практика привлечения к суду

Правда, адвокат добавила, что в последнее время сложилась такая практика: фото в откровенном виде на фоне храмов или мечетей могут трактоваться органами как задевающие чувства верующих. Исходя из этого, девушку действительно могут привлечь.

Так, буквально 20 января столичные прохожие стали свидетелями неоднозначной фотосессии на фоне Московской соборной мечети. Модель скрыла свое лицо под балаклавой, зато распахнула пальто, под которым отчетливо были видны черные белье и чулки. Фото и видео с этим событием быстро наводнили соцсети.

Как выяснилось, съемкой руководила специалист по рекламе в социальных сетях Мария Катанова. В соцсетях она, как и владелец сети отелей Шабалкин, извинилась за произошедшее. По ее словам, Катанова не была даже знакома с участниками мероприятия.

«Я увидела, что девушки хотят сделать фотосессию около храма, и остановилась для того, чтобы это предотвратить. И тут же у меня возникла идея создать гайд по тому, как не надо делать, потому что эта волна хайпа идет уже давно. Никто не раздевался, я сказала девушкам не делать этого и попросила сделать фото для меня, для гайда», — объяснила Катанова.

«Гайд» действительно существует. В нем собраны подобные скандалы различных блогеров. Вот только скандальной фотосессии у мечети в там нет. Тем временем сотрудники издания Life нашли запись с камер видеонаблюдения. На них видно, как Катанова, модель и фотограф сели в одно авто после съемок. После фотосессии возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщили в СК.