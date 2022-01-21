Модели опубликовали фото в нижнем белье на фоне храма в Екатеринбурге

Модели опубликовали свои фотографии в нижнем белье, сделанные на фоне храма Большой Златоуст в Екатеринбурге. Снимки вызвали негодование людей, которые написали в сеть отелей RentHouse, куда заселились девушки.

«Ангелина Кузнецова заселилась на основании бартерной рекламы, опубликовала полуобнаженный снимок на фоне храма, отметив в Instagram один из филиалов RentHouse. Мы получили сотни сообщений от гостей, чьи религиозные чувства были оскорблены данной публикацией», — сообщил основатель сети отелей Дмитрий Шабалкин в Instagram, отметив, что этим поступком модель оскорбила чувства верующих.

Шабалкин уточнил, что после этого поступка девушек внесли в черный список организации, больше они не смогут ее посетить. Он добавил, что надеется на то, что поступок моделей не отразится на дальнейшей работе сети. От себя и компании он извинился за случившееся и отметил, что такие проявления не поддерживает.