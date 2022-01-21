facebook_pixel
    21 января 2022, 14:56

    «Скандальная мадам». Владелец отеля о блогерше, сделавшей пикантный снимок на фоне храма в Екатеринбурге

    Владелец отеля RentHouse Шабалкин: блогер Кузнецова — скандальная мадам

    Иван Степанов, Максим Зинкин

    Блогер и модель Ангелина Кузнецова, разместившая фотографию в нижнем белье из отеля RentHouse на фоне храма Большой Златоуст в Екатеринбурге, якобы отличается склочным характером. Об этом в разговоре с «360» рассказал владелец отеля Дмитрий Шабалкин.

    Он поведал, что при бронировании номеров отеля в приложении сотрудники отеля не видят постояльцев. Девушка заехала в отель 16 января, а спустя пару дней позвонила в отдел продаж и попросила бесплатное проживание, как блогеру.

    Сотрудники отеля запросили статистику социальных сетей, сделав скидку 50%. Девушка не делилась своей статистикой, менеджеры настаивали сделать небольшой отзыв о гостинице или же возместить полную стоимость проживания. После этой этой просьбы девушка опубликовала резонансное фото на окне в полуобнаженном виде.

    «Филиал по ошибке опубликовал фото себе. Посыпались сообщения гостей, пришлось реагировать и все удалять, писать обращение», — рассказал Шабалкин. Он дал характеристику Кузнецовой, назвав ее «скандальной мадам». При выселении с девушкой также был конфликт.

    Дмитрий рассказал, что обращался в МВД с заявлением, сотрудники пытались связаться с моделью, чтобы она пришла и дала свои пояснения ситуации.

    Ранее психолог объяснила «360» тягу людей публиковать свои полуобнаженные фотографии.