«Скандальная мадам». Владелец отеля о блогерше, сделавшей пикантный снимок на фоне храма в Екатеринбурге

Блогер и модель Ангелина Кузнецова, разместившая фотографию в нижнем белье из отеля RentHouse на фоне храма Большой Златоуст в Екатеринбурге, якобы отличается склочным характером. Об этом в разговоре с «360» рассказал владелец отеля Дмитрий Шабалкин.

Он поведал, что при бронировании номеров отеля в приложении сотрудники отеля не видят постояльцев. Девушка заехала в отель 16 января, а спустя пару дней позвонила в отдел продаж и попросила бесплатное проживание, как блогеру.

Сотрудники отеля запросили статистику социальных сетей, сделав скидку 50%. Девушка не делилась своей статистикой, менеджеры настаивали сделать небольшой отзыв о гостинице или же возместить полную стоимость проживания. После этой этой просьбы девушка опубликовала резонансное фото на окне в полуобнаженном виде.

«Филиал по ошибке опубликовал фото себе. Посыпались сообщения гостей, пришлось реагировать и все удалять, писать обращение», — рассказал Шабалкин. Он дал характеристику Кузнецовой, назвав ее «скандальной мадам». При выселении с девушкой также был конфликт.

Дмитрий рассказал, что обращался в МВД с заявлением, сотрудники пытались связаться с моделью, чтобы она пришла и дала свои пояснения ситуации.

Ранее психолог объяснила «360» тягу людей публиковать свои полуобнаженные фотографии.