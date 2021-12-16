Улицы Петербурга ушли под снег. Проблема в системе уборки, отличной от московской

В Санкт-Петербурге продолжается погодный коллапс: снег копится с ноября, и с его уборкой не справляются. Проблему видят в системе уборки: в отличие от Москвы, за нее отвечает не одна организация под общим управлением, а несколько. Сейчас люди жалуются на то, что им сложно передвигаться по улицам. А когда в городе потеплеет, может начаться внеплановое наводнение.

Петербург в плену снега

Жители Санкт-Петербурга массово жалуются на некачественную уборку снега коммунальными службами. Многие считают, что комитет по благоустройству просто игнорирует обращения. Автомобилисты часами стоят в пробках, пешеходы с трудом пробираются по неубранным тротуарам.

Народный артист России Иван Краско обратился с письмом к президенту РФ Владимиру Путину. Краско, которому исполнился 91 год, пожаловался на плохую уборку снега в Петербурге и рассказал, что не может выйти из дома из-за плохой работы коммунальных служб. До этого артист уже обращался к президенту с просьбой помочь в решении вопроса с уборкой снега и льда в городе.

При этом недавно губернатор Александр Беглов заявил, что петербургские коммунальщики справились с главной задачей по уборке снег. В эфире «Радио России» он казал, что основной задачей было очистить трассы, чтобы не допустить транспортного коллапса.

«В целом дорожники справились с трудной задачей. В первую очередь обеспечили транзит транспорта и пешеходов. Вместе с тем недовольство петербуржцев сроками уборки разделяю», — сказал Беглов.

Большая уборка не задалась

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга сообщает в соцсетях, что коммунальщики продолжают работу по уборке снега в усиленном режиме: 15 декабря улицы Петербурга убирали 1114 единиц техники и 1220 работников ручного труда, собрано и отправлено на утилизацию более 53 тысяч кубометров снега.

При таком подходе аномальное потепление, о котором предупреждали синоптики, сделают улицы похожими на реки. «На призыв властей не выходить из дома откликнулись только коммунальные службы», - грустно юморят петербуржцы.

Зачастую уборка становится просто опасной: горожане размещают видео, на которых снег с крыш домов сбрасывают просто на припаркованные автомобили и головы прохожих — никто не стал ограждать место работ и предупреждать об опасности.

Но снег — это еще ничего: оказывается, сверху может прилететь и лопата.

«Дворник-шеринг» провалился

При подготовке к нынешней зиме петербуржские власти анонсировали программу «дворник-шеринг». Суть проекта в том, что все желающие могут помочь в уборке снега на внутриквартальных территориях.

По задумке, добровольные тимуровцы должны были выходить утром, а вечером получать заслуженную зарплату — около тысячи рублей. Однако жители Петербурга не стремятся помогать коммунальным службам. Так что проект провалился еще на старте, сообщило издание News of Russia.

При этом петербуржцы и так самостоятельно вынуждены чистить улицы от снега — нужно же как-то пробираться из дома на работу, в школы и детсады, в магазины, написал сайт Nation News.

Убирать должны специальные службы

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в разговоре с «360» назвала проблему с уборкой снега традиционной для Санкт-Петербурга. Подобные проблемы связана с тем, что территория города была разделена на отдельные участки, за уборку которых отвечали разные службы.

«Придомовые территории должны были убирать, как это следует из законодательства, управляющие компании, улицы — организации, которые ставит город, и так далее. Может быть, такая система действует на территории всех муниципальных образований, за исключением Москвы, и в условиях большого города она дает сбой», — пояснила Светлана Разворотнева.

Опыт столицы, когда уборка практически всех дворов, улиц, второстепенных магистралей осуществляется ГБУ «Жилищник», кажется более предпочтительной, отметила депутат Разворотнева. Москва практически отказалась от каких-то подрядных договоров, закупила большое количество техники и фактически имеет единый механизм управления работой.

«Как решить проблему уборки снега в Санкт-Петербурга — это вопрос к властям города. Они, я знаю, хотели перенимать опыт Москвы: приглашали представителей и собирались перейти на единую службу по уборке улиц», — рассказала Светлана Разворотнева.

Она признала, что идея дворник-шеринга оказалась провальной. По словам депутата, не стоит рассчитывать на добровольные силы, особенно когда случаются форс-мажоры. Разумеется, можно бросить клич и воззвать к сознательности граждан, однако на постоянной основе город должны убирать какие-то специальные службы, а не волонтеры.