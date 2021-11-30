Визит «Бенедикта». Циклон подарил два рекорда Москве и грозит превратить Петербург в каток

Генуэзский циклон «Бенедикт» наведался в Россию. С самого утра в Москве — потопы и лужи, падение давления и небывало высокая температура для ноября. А вот в Санкт-Петербурге коммунальщики не справляются с сугробами и льдом — как шутят местные, город постепенно превращается в каток. «360» рассказывает, что будет с погодой дальше.

Погодные рекорды в Москве

В последний день осени, 30 ноября, погода в Москве побила сразу два рекорда. К 07:00 температура составила +7,5 градуса, а атмосферное давление понизилось до 712,5 миллиметра ртутного столба. До этого самая высокая температура была в 1974 году — тогда потеплело до +5,8 градуса, а самое низкое давление зафиксировали 30 ноября 1988 года — 718,2 миллиметра ртутного столба, рассказали «Метеоновости».

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что при таком очень низком атмосферном давлении может ухудшиться состояние здоровья у гипотоников: у них может начаться кислородное голодание, головокружение, слабость, мелькание «мушек» в глазах, тошнота.

Это будут самые сильные осадки за этот день за последние 69 лет. Рекорд дня пока принадлежит 1952 году (25,4 миллиметра). Суточный рекорд осадков для всего ноября — 41 миллиметр Евгений Тишковец цитата по РИА «Новости»

Метеоролог уточнил, что такой погоде москвичи обязаны генуэзскому циклону «Бенедикт», именно он обрушит на город до 40% месячной нормы осадков — два ведра воды на квадратный метр.

Потопы и обрушения

Ночью в отдельных районах столицы выпало до 16 миллиметров осадков — более четверти месячной нормы. К 06:00 они увеличились до 58 миллиметров. Днем синоптики обещают ветер с порывами до 18–20 метров в секунду, снег до двух сантиметров. Температура опустится до нуля, возможна гололедица, сообщил Теlеgrаm-канал городского хозяйства Москвы.

Москвичам напомнили о правилах безопасности в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям нужно строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Объявлен «желтый» уровень опасности.

Между тем в Москве ветер настолько сильный, что на Зубовской улице строительные леса нависли над проезжей частью.

Источник фото: телеканал «360»

На МЦД «Окружная» появилась мелкая река, по которой приходится идти горожанам. В Восточном Бутове палатки разлетаются в щепки.

Хотя в ближайшие часы ветер будет усиливаться, синоптики центра «Фобос» считают, что к завтрашнему утру погода успокоится. Но атмосферное давление менее чем за двое суток вырастет на 15 единиц. Ожидается, что к 15:00 зона снегопадов продвинется уже до Москвы, а затем и вовсе сместится к берегам Волги.

«Дворник-шеринг» не спас Петербург

В Санкт-Петербурге коммунальщики оказались не готовы к приходу «Бенедикта», несмотря на неоднократные предупреждения синоптиков. Утром 30 ноября пешеходные зоны оказались завалены снегом, а спецтехника не вышла на уборку. Из-за этого петербуржцы с трудом могли добраться до работы. По мнению горожан, хуже всего обстоят дела в Невском и Центральном районах, сообщили «Невские новости».

Капризы погоды уже успели дорого обойтись: к 09:00 в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе сообщили о 32 пострадавших из-за неготовности города к снегопадам. При этом «Город регионов» отметил, что местные власти заявляли о 1700 единицах техники для расчистки городских улиц.

Проблемы наблюдаются и с дворниками. Ранее в городе запустили эксперимент по «дворник-шерингу»: добровольцы, вызвавшиеся убирать снег во время сильных снегопадов, чтобы помочь коммунальщикам, смогут получить за час уборки 150 рублей или около тысячи рублей в день. Однако в первый серьезный снегопад инициатива явно провалилась.

Россию ждет неоднородная зима

Центральную Россию 30 ноября ждет большой шторм: с запада прорывается холодный фронтальный раздел из Европы, поэтому североатлантический воздух столкнется с южным. Порывы ветра будут достигать местами 25 метров в секунду. Помимо ветра, синоптики также прогнозируют повсеместно похолодание и сильные осадки, рассказали «Метеоновости».

Исключение составят районы Крайнего Севера и запада Черноземья. В Крыму будет штормить до второй половины недели. В Ялте ветер ненадолго ослабеет в середине дня, но к вечеру снова усилится до 22 метров в секунду. Такая погода продержится до вечера 1 декабря.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, Россию ждет «неоднородная» зима с морозами до −20 градусов и с оттепелью. В центральные регионы страны чаще будут приходить воздушные массы с юга, что приведет к потеплению.