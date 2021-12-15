Циклон «Матео» может превратить улицы Петербурга в реки

Ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Санкт-Петербург придет обширный североатлантический циклон «Матео». Он принесет с собой влажную погоду и мокрый снег, написал «ПолитЭксперт».

По словам синоптика, температура воздуха будет выше нормы на три-четыре градуса, а ветер может достигать девяти метров в секунду.

«По его периферии в регион продолжат поступать влажные и хорошо согретые Гольфстримом воздушные массы, делая погоду облачной и вызывая небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя», — пояснил Леус.

Ранее в Петербурге горожанам приходилось пробираться сквозь огромные сугробы. С приходом аномального потепления им придется обходить улицы, похожие на реки.