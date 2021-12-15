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    15 декабря 2021, 13:54

    Циклон «Матео» может превратить улицы Петербурга в реки

    Синоптик Леус: влажная погода с мокрым снегом ожидается в Петербурге

    Оксана Лавнюженко

    Ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Санкт-Петербург придет обширный североатлантический циклон «Матео». Он принесет с собой влажную погоду и мокрый снег, написал «ПолитЭксперт».

    По словам синоптика, температура воздуха будет выше нормы на три-четыре градуса, а ветер может достигать девяти метров в секунду.

    «По его периферии в регион продолжат поступать влажные и хорошо согретые Гольфстримом воздушные массы, делая погоду облачной и вызывая небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя», — пояснил Леус.

    Ранее в Петербурге горожанам приходилось пробираться сквозь огромные сугробы. С приходом аномального потепления им придется обходить улицы, похожие на реки.