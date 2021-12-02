Россияне оказались не готовы помогать коммунальщикам после ураганов. Работу хотят предложить должникам по ЖКУ

В Петербурге стартовал проект «Снежный помощник», в народе названный «дворник-шеринг». Горожанам предложили помочь коммунальщикам убирать снег за 150 рублей в час, но желающих оказалось немного — из 27 волонтеров только 10 подписали договор, чтобы начать работать в удобное для них время. Эксперты в сфере ЖКХ уверены, что виновато отсутствие диалога с людьми и низкая осведомленность. Если бы о возможности сообщили должникам, ситуация могла бы измениться.

В Санкт-Петербурге запустили пилотный проект «Снежный помощник», в рамках которого горожане могут добровольно помочь сотрудникам коммунальных служб справиться со снегом от урагана «Бенедикт». Работу желающим обещали оплатить, ставка — 150 рублей в час. Причем убирать снег можно в любое удобное время — его каждый выбирает для себя.

Тест проекта организовали в Калининском районе Петербурга, но там желание поучаствовать выразили всего 27 человек, только 10 из них в результате заключили договор ГПХ, чтобы затем приступить к работе. В соцсетях и местных СМИ посмеялись над такими скромными успехами.

Диалог — залог успеха

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева объяснила «360», что работа дворника, особенно зимой, тяжелая и не каждому по силам. При этом в больших городах люди зачастую готовы помогать коммунальным службам даже бесплатно, но только в самые критические моменты.

«А так у людей все-таки есть надежда и уверенность, что за счет тех платежей на коммунальные услуги власти должны организовать этот процесс», — сказала она.

Отсутствие у жителей городов интереса к проекту «Снежный помощник» кажется парламентарию странным. Объяснить это она может только недостаточной осведомленностью людей о возможности подзаработать таким образом, помогая сделать город лучше.

«Сейчас недоверие к коммунальным службам во многом связано с непрозрачностью», — убеждена Разворотнева.

Если бы коммунальщики согласовывали с гражданами расходы по дому, показывали, что куда идет, просто регулярно встречались с гражданами, уровень доверия был бы выше, жители были бы готовы помогать Светлана Разворотнева.

Эксперт ЖКХ, создатель и руководитель проекта «Дом-и-двор.рф» Павел Степура добавил, что играет роль и отсутствие привычки у горожан участвовать в уборке улиц в последние годы.

«Есть привычка, что все должны делать коммунальщики, им же за это деньги платят, уже нет того, что можно еще кого-то привлечь. На мой взгляд, дело не в том, что проект не пользуется популярностью как таковой, а в том, что нет достаточной известности такого варианта», — сказал он.

Привлечь должников

Светлана Разворотнева уверена, что есть и другие эффективные способы привлечь россиян к уборке снега, когда ресурсов коммунальных служб на это не хватает. По ее мнению, предложение могло бы пользоваться спросом среди должников по ЖКУ. Среди них, считает чиновница, далеко не только те, кто забывает вовремя оплатить счета.

Среди них есть разные люди — кто-то просто забывает платить, а есть реально бедные. В Москве были случаи, когда им предлагали поработать дворниками в счет задолженности. Мне кажется, если поставить идею на массовую основу, она вполне могла бы сработать Светлана Разворотнева.

Павел Степура добавил, что заинтересованы также могут быть и студенты или временно неработающие люди.

«Но для этого должна быть планомерная и последовательная работа — отдельный идеологический подход. У нас сейчас в большинстве новостей речь о коммунальщиках в стиле „опять не справились“. Когда в таком негативе приходишь к жителям и просишь помочь поработать, конечно, будет отказ», — заключил он.