Украинского политика Виктора Медведчука задержали на Украине после побега из-под домашнего ареста. Теперь президент страны Владимир Зеленский предлагает обменять его на украинских военнопленных. Согласится ли Россия неизвестно, так как Медведчук даже не является ее гражданином. Таким поведением Зеленский хочет отвлечь внимание от военных неудач, но только дискредитирует себя в глазах Запада.

Новость о задержании украинского политика и общественного деятеля, главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) и лидера движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука 12 апреля появилась вTelegram-канале украинского президента. По информации Зеленского, Медведчук прятался 48 дней — с началом российской спецоперации он сбежал из-под домашнего ареста, где находился из-за обвинения в государственной измене. Политик якобы пытался покинуть территорию страны, переодевшись в военный камуфляж. Теперь президент Украины предложил России провести обмен Медведчука на военнопленных.

«Если Медведчук сам выбрал для себя военную форму, он подпадает под правила военного времени. Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших парней и девушек в русском плену», — написал Зеленский.

Политический абсурд

С юридической точки зрения предложение подобного обмена — абсолютный нонсенс, уверен директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный. Ведь Виктор Медведчук, несмотря на предложение Зеленского обменять его на украинских военнопленных, даже не является гражданином России, подчеркнул Подлесный.

«Вообще в истории международных отношений такие обмены очень редко становятся достоянием общественности, хотя бывают регулярно: задерживают людей, обвиняют, например, в шпионаже, по дипломатическим и иным каналам договариваются и происходит обмен. Но чтобы своего гражданина, депутата, руководителя оппозиционной фракции предложить обменять на военнопленных Украины — это вообще не укладывается ни в какие рамки», — заявил Подлесный.

Предложение обмена Подлесный назвал тревожным сигналом со стороны киевского режима. Этот политический трюк, по мнению эксперта, украинские власти могут начать повторять систематически, если сейчас обмен состоится.

Вырисовывается практика: СБУ будет арестовывать каких-то оппозиционных или не оппозиционных лидеров, крупных предпринимателей, которые имели несчастье когда-нибудь приезжать в Россию или заключать какой-то договор, и предлагать их менять Геннадий Подлесный.

Более того, по мнению эксперта, Медведчук не представляет для России какого-то особенного интереса, так как никогда не высказывался ни в пользу присоединения Украины к России, ни в пользу того, чтобы Украина находилась под российским протекторатом или влиянием. Поэтому, как подчеркнул Подлесный, Медведчук не более, чем обыкновенный украинский политик, который не имеет никакого отношения к России.

«Да, он говорил, что нужно нормализовать отношения Украины и России, но это нормальный политический ход взаимоотношений между государствами — торговать, а не воевать. Он никогда не выступал представителем России в Верховной Раде», — сказал Подлесный.

Террористический режим

Само задержание и публичная демонстрация Виктора Медведчука в Telegram-канале главы государства, по мнению Подлесного, перечеркивает все усилия Запада по созданию имиджа Украины как правового государства.

«Все это показывает, что это не государство, а какая-то бандитская террористическая группировка, которая наплевала на все конституционные нормы Украины, на общепринятые мировые стандарты обращения со своими гражданами. И подчеркивает это не кто-нибудь, а так называемый президент Украины», — сказал эксперт.

Большего позора для государства, чем такая демонстрация Медведчука в его нынешнем состоянии, нет Геннадий Подлесный.

Скандальным задержанием и предложением обмена Зеленский хочет отвлечь внимание мировой общественности от неудач украинской армии на поле военных действий, уверен он. По его мнению, таким образом украинский президент пытается дискредитировать Россию.

«Это связано с тем, что попытки выставить Россию в виде агрессора, государства, которое нарушает нормы отношения к мирному населению, к пленным, не удаются. В результате идут поиски новых механизмов, которые бы помогли утвердить негативный образ России», — уверен эксперт.

«Госизмена» Медведчука

На Украине Виктора Медведчука обвиняли по статьям о государственной измене и содействии терроризму — за организацию поставок угля с территорий ЛДНР. По версии обвинения, Медведчук создал контрабандную сеть по его поставкам, а заказчиком этих действий якобы были российские власти. Тем самым Медведчук, по мнению официального Киева, подрывал энергетическую безопасность Украины.

На Украине работу с угольными месторождениями в ДНР и ЛНР сочли содействием терроризму. Дело в том, что в стране республики признаны террористическими организациями. Политик якобы склонял украинские власти к покупке угля у республик Донбасса, таким образом вовлекая в спонсирование терроризма само государство. В связи с этим Медведчука также обвиняли в покушении на нарушение правил ведения войны.

До этого на общественного деятеля завели другое уголовное дело — по подозрению в государственной измене и хищении национальных ресурсов на территории Крыма. По версии следствия, политик незаконно перерегистрировал газовое месторождение в присоединившемся к России полуострове.

Виктор Медведчук не раз заявлял, в том числе и на судах, что вину не признает, обвинения считает безосновательными, а уголовное преследование рассматривает как политические репрессии. Медведчук даже подавал жалобу в ЕСПЧ в связи с этим, однако пока результата не добился.