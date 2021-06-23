Доказательства вины Медведчука в финансировании терроризма сочли недостаточными

У следствия нет достаточных доказательств вины главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в финансировании терроризма. Об этом рассказал первый заместитель генерального прокурора Украины Роман Говда.

«Нет достаточных доказательств для сообщения [Медведчуку] о подозрении [в преступлении]», — сообщил Говда Telegram-каналу PavlovskyNews. Заместитель главы надзорного ведомства отметил, что это не означает, что у следствия нет вообще никаких доказательств по этому делу.

В мае Медведчука отправили под домашний арест по подозрению в государственной измене. Ему надели на ногу электронный браслет. Ранее стало известно, что оппозиционер обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на политическую мотивацию его уголовного преследования.

Пресс-секретарь кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков рассказал, что Медведчук не обращался к России за помощью или убежищем. По словам Пескова, российские власти не собираются вмешиваться в преследование политика на его родине.