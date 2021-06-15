Медведчук обжаловал в ЕСПЧ преследования со стороны украинской власти

Украинский оппозиционер Виктор Медведчук обратился в Европейский суд по правам человека. Он пожаловался на политическую мотивацию его уголовного преследования.

Дело могут рассмотреть в приоритетном порядке. Об этом заявил депутат Рады Ренат Кузьмин в Facebook. Политик предположил, что ЕСПЧ встанет на сторону Медведчука, а судьи и прокуроры будут отвечать за нарушение закона.

«Он обвинил действующий режим в политической мотивации его уголовного преследования, в грубом нарушении права на справедливый суд, а также в нарушении права на свободу и личную неприкосновенность», — написал депутат.

Кузьмин напомнил, что недавно Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет подвергла подверг резкой критике действия Зеленского против Медведчука и поддерживающих его СМИ. Она заявила о грубых нарушениях, допущенных украинской властью при закрытии оппозиционных телеканалов.

Ранее Медведчука отправили под домашний арест. Он подозревается в госизмене. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что таким образом политика законным способом лишили возможности «наносить разрушительный вред» государственной безопасности страны.