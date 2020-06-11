Убрать из власти временщиков. Как будут работать поправки в Конституцию для госслужащих и чиновников

В итоговый проект поправок в Конституцию включили запрет государственным служащим и чиновникам получать двойное гражданство или заводить счета за рубежом. Национализация элит позволит отстранить от управления государством временщиков, которые предпочитают хранить капитал в других странах.

Ограничения для госслужащих

В действующей редакции Конституции допускается наличие двойного гражданства, вида на жительство или зарубежных счетов у государственных и муниципальных служащих. Пункт «т» статьи 71 даст государству право ограничить, а по сути, запретить это тем, чья работа напрямую связана с защитой суверенитета и национальных интересов страны, но должности которых не упомянуты в Конституции напрямую, пояснил «360» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Например, под ограничение попадут российские послы в других странах. На основании поправок в Конституцию законотворцы внесут изменения в дипломатические правовые акты.

«Мы будем смотреть, какие еще должности должны быть защищены от возможных попыток использовать [их] в интересах наших зарубежных „партнеров“. И будем поправками в федеральном законодательстве соответствующие положения уточнять», — добавил сенатор.

Запреты для руководителей

Российское законодательство уже запрещает ряду госслужащих иметь двойное гражданство или вид на жительство в других странах, напомнил «360» глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Увеличение статуса до конституционного требования четко обозначит, что только граждане России без паспортов других государств могут становиться представителями власти и управлять страной.

Статьи 81, 95, 97, 103, 110, 119, 129 исключат такую возможность для президента, сенаторов, депутатов, омбудсмена, премьер-министра, судей, прокуроров. Часть 3 статьи 77 и часть 5 статьи 78 запретят иметь двойное гражданство или иностранные счета членам правительства, главам законодательной, исполнительной и судебной власти, губернаторам и мэрам. Но на их детей или супругов ограничения не распространятся.

«Ограничения распространятся непосредственно на самого гражданина. Но если у него есть родственники, имеющие иностранное гражданство, то впрямую запрета нет, но с высокой степенью вероятности он не получит допуска к сведениям, составляющим гостайну, а следовательно, на большинстве должностей не сможет работать», — пояснил депутат.

Без временщиков и конфликта интересов

Очень важно прописать в Конституции — основном законе России — требование о том, что иностранцы или люди, ведущие финансовую деятельность за границей, не могут занимать государственные должности, тем более управленческие, сообщил «360» Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета и член СПЧ.

«Человек, который подстраивает свою деятельность под жизнь за рубежом, — временщик. Как показывает практика, он зарабатывает в России, а пытается жить за рубежом. Такие люди нам не нужны. Вопрос национализации элит — вопрос выстраивания правильного государства», — подчеркнул Кабанов.

Если представитель власти хранит сбережения в банке другой страны, нет никакой уверенности, что он до конца будет отстаивать интересы России, заявил «360» президент объединения «Опора России» Александр Калинин. Особенно если дело касается ввода санкций или антисанкций.

«Поэтому была внесена поправка о том, что если человек занимает высшую государственную должность, то он не должен иметь средств за рубежом. У человека есть выбор: если у него есть счета за рубежом, он может не идти на государственную службу. Эти люди принимают решения в интересах страны, у них не должно быть конфликта интересов», — отметил Калинин.

Что не вошло в проект поправок?

В итоговый проект поправок не вошло несколько запретов. Один из них на владение иностранной недвижимостью для депутатов, сенаторов и чиновников, сообщил «360» депутат Михаил Старшинов. Проблема в том, что под понятие «имущество за рубежом» можно подвести как виллу в Ницце, так и маленький родительский домик на Украине или другой бывшей республике СССР.

«Это не квартира на Манхэттене, это совсем другая история. Я думаю, что это нормально. Есть то, от чего можно быстро отказаться, как, например, счета не в иностранном, а в российском банке. Недвижимость — немножечко другая история с одной стороны, с другой — еще и недвижимость разная», — добавил Старшинов.

Две другие поправки обязывали супругов и несовершеннолетних детей депутатов постоянно проживать в России. Здесь, отметил Старшинов, речь идет о правах и свободах, из-за которых нельзя ограничивать стремление свободно перемещаться по миру.