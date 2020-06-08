Кремль: большинство россиян поддерживают поправки в Конституцию

В России большинство выступает за поправки к Конституции. Ситуацию с мнением жителей страны в Кремле оценили как «однозначную», сославшись на социологические исследования.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об отношении россиян к изменениям в основной закон государства. Его процитировал ТАСС.

«Ситуация пока однозначно говорит по превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции, об этом свидетельствуют практически все социологические исследования», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Поправки, заметил он, нашли одобрение и у «крупнейших политических сил» страны, которые заручились наибольшей поддержкой населения.

Песков добавил, что партии с «меньшей поддержкой» среди россиян высказывают различные точки зрения на этот счет. Ранее в президиуме ЦК КПРФ выступили против внесения поправок.

Проголосовать по изменениям в основной закон РФ россиянам предстоит с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области смогут сделать свой выбор дистанционно с 25 по 30 июня.