Кремль: большинство россиян поддерживают поправки в Конституцию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об отношении россиян к изменениям в основной закон государства. Его процитировал ТАСС.
«Ситуация пока однозначно говорит по превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции, об этом свидетельствуют практически все социологические исследования», — подчеркнул официальный представитель Кремля.
Поправки, заметил он, нашли одобрение и у «крупнейших политических сил» страны, которые заручились наибольшей поддержкой населения.
Песков добавил, что партии с «меньшей поддержкой» среди россиян высказывают различные точки зрения на этот счет. Ранее в президиуме ЦК КПРФ выступили против внесения поправок.
Проголосовать по изменениям в основной закон РФ россиянам предстоит с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области смогут сделать свой выбор дистанционно с 25 по 30 июня.