Гарантии достойной жизни. Как поправки к Конституции повлияют на пенсии и МРОТ

Социальные гарантии для россиян пропишут в Конституции. Поправки, которые вынесли на общероссийское голосование, коснутся в том числе зарплат, пенсий и пособий. Там закрепят сохранение минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума, ежегодную индексацию пенсий, увеличение социальных пособий и выплат. Эти изменения особенно важны в условиях, когда регионы медленно снимают ограничения из-за коронавируса, а россияне возвращаются к работе.

МРОТ

Некоторые идеи из социального блока поправок на практике уже доказали свою эффективность. Власти применили их во время действия ограничений из-за коронавируса. Рассмотрим ситуацию подробнее.

В 75-ю статью Конституции внесут поправку: «Государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации».

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) устанавливается на федеральном уровне. В этом году эта сумма составляет 12 130 рублей в месяц. Прожиточный минимум складывается из обязательных платежей и цен на товары в потребительской корзине. Эти суммы связаны между собой. Для расчета МРОТ берут прожиточный минимум за II квартал каждого года.

Как рассказал «360» первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, в ближайшее время трехсторонняя комиссия рассмотрит вопрос об увеличении потребительской корзины, что приведет к росту МРОТ.

«Мы ожидаем, что в Госдуму будет внесен законопроект, в котором предполагается увеличение потребительской корзины. Это должно отразиться и на росте минимального размера оплаты труда», — отметил он.

Председатель профсоюза работников агропромышленного комплекса России, член рабочей группы Наталья Агапова пояснила «360», что в случае увеличения прожиточного минимума из-за расширения потребительской корзины МРОТ тут же увеличится.

Если в Конституции будет прописано, что МРОТ равен прожиточному минимуму, то гарантом этого становится государство Наталья Агапова председатель профсоюза работников агропромышленного комплекса России.

Минимальный размер оплаты труда стал реальным инструментом, который обеспечил социальную поддержку граждан во время пандемии, отметил Андрей Исаев.

«Во-первых, на этом уровне был установлен размер пособия по безработице во время пандемии коронавируса. Во-вторых, исходя из величины МРОТ рассчитывались субвенции на выплату заработных плат и кредиты пострадавшим организациям», — заявил он.

Пенсии

Еще одной важной социальной поправкой в Конституцию станет закрепление ежегодной индексации пенсий. Изменения внесут в статью 75-ю. В ней говорится, что система пенсионного обеспечения формируется на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений. Сохранение последнего пункта, по словам Натальи Агаповой, очень важно.

Принцип солидарности поколений заключается в том, что страховые пенсионные взносы с каждого работающего сейчас россиянина идут на выплаты нынешним пенсионерам. Когда сегодняшнее поколение выйдет на заслуженный отдых, то пенсии они будут получать за счет страховых взносов молодых граждан.

Очень много было попыток уйти от принципа солидарности в пенсионном обеспечении. Разные были предложения, но если это зафиксировано в Конституции, то все, солидарная остается. Это очень важно Наталья Агапова.

Также она подчеркнула, что упоминание в Конституции ежегодной индексации пенсий — одна из главных гарантий государства, которая очень важна для граждан. Она пояснила, что некоторые работники агропромышленного комплекса получают очень небольшие пенсионные выплаты. Власти выделяют дополнительные средства, чтобы довести их до уровня минимального размера оплаты труда.

«Доярка отработала много лет, а у нее пенсии 9-12 тысяч рублей. Индексировать пенсии в такой ситуации необходимо. Поэтому, если в Конституции это прописано, то за это нужно голосовать. Это действительно гарантия. Потому что правительство наше в прошлом позволяло себе не проводить индексацию, задерживать ее», — напомнила она.

Остальные социальные выплаты, согласно поправке, будут проводиться ежегодно с учетом уровня инфляции.

Социальное партнерство

В Конституции появится понятие социальное партнерство. Это система регулирования отношений между работником и работодателем, чтобы ничьи интересы не ущемлялись. Ранее этот термин был только в Трудовом кодексе, но сейчас его решили прописать в основном законе страны. При этом регулировать этот вопрос будет правительство.

Инициатором этой поправки стала Наталья Агапова. Она отметила, что на время нерабочего режима, введенного в России, было важно сохранить занятость работников. Поэтому правительство по поручению президента и пошло на поощрительные меры в виде компенсаций и кредитов тем, кто сохранил рабочие места.

«Представьте себе, если бы ситуацию отпустили без всяких тормозов, то собственники бы сократили штат, сократили выплаты без всяких ограничений. Но как бы на это отреагировал человек, который остался без работы?» — уточнила она.

Наталья Агапова отметила, что окончательное решение по изменению Конституции должны принимать россияне. «Но я считаю, что обязательно нужно проголосовать за, потому что это гарантии достойной жизни наших граждан», — заключила она.