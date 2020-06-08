Изменения внесли на сайт голосования по Конституции РФ

Важное изменение появилось на сайте голосования по Конституции России. На портал внесли информацию об ограничении президентского срока Путина.

Описание нововведения появилось на сайте 2020og.ru в разделе «Какие поправки?»

«Уточняется также ограничение на количество сроков на посту президента Российской Федерации — оно применяется к действующему президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок», — говорится в сообщение портала.

При запуске ресурса этого уточнения по основным положениям поправок не было. Оно появилось только сейчас.

Голосование по поправкам в Конституцию России пройдет с 25 июня по 1 июля. Формально оно начинается 1 июля, однако участки откроют за несколько дней до этой даты. Отдать свой голос дистанционно смогут жители Москвы и Нижегородской области с 25-го по 30 июня.

Из-за пандемии коронавируса на участках будут действовать ограничения: на них смогут находиться не больше 12 человек в час, входящие и выходящие не будут пересекаться, а все голосующие получат защитные маски, перчатки и одноразовые ручки.