Убийство козерога довело до травли и проверки. Такая охота вопрос не только легальности, но и этики

Охотничий блогер из Москвы Татьяна Баулина выложила в Instagram видео убийства алтайского козерога и натолкнулась на жесткую критику в социальных сетях. Люди обвинили ее в истреблении редких животных и жестокости. За женщину тут же вступились другие охотники, но СКР по Республике Алтай уже начал проверку по делу. Эксперты говорят, что нарушение закона со стороны Баулиной маловероятно.

Что произошло?

Татьяна Баулина давно ведет блог про охоту в Instagram и выставляет кадры со своими трофеями. На ее страницу подписаны более 22 тысяч человек. Однако одна из ее последних публикаций вызвала резонанс в Сети. Блогер поделилась видеороликом с охотой на козерога в Республике Алтай.

«Мы подошли на 230 метров, 30 градусов вверх — дистанция, о которой я даже не мечтала! Мистический первый промах, не менее мистический, чем наша удача… От неожиданности сумбур, суматоха, адреналин, звон в ушах, крики проводников: „Стреляй, та же дистанция!“ — перезарядка, растерянность, второй выстрел, шлепок… Не могу поверить. Сидя в недоумении на склоне, пересматриваю видеозапись выстрелов, вижу попадание по месту и одновременно сверху слышу: „Лежит!“», — написала она под своим постом.

Публикацию увидели не только коллеги-охотники, но и обычные пользователи Instagrаm. Их возмутило, что женщина убила редкого козерога, и они начали выражать свой гнев в комментариях. Похоже, многие также стали кидать жалобы на пост, поскольку вскоре он был удален из профиля Баулиной.

Ситуация привлекла так много внимания, что в СКР по республике открыли дело по проверке законности охоты.

Критика в соцсетях

Под удаленным постом пользователи писали о том, что козерог на Алтае входит в Красную книгу и что действия женщины были незаконны. Другие требовали оштрафовать Татьяну, а третьи просто недоумевали, почему такой вид досуга, как трофейная охота, в принципе существует.

Травля блогера на одном посте не закончилась, поэтому под ее последней публикацией в Instagram также можно найти массу негативных комментариев.

Источник фото: телеканал «360»

«А вы посмотрите, сколько людей лайкают видео и фото об убийствах. Ужасен факт, что люди это поощряют, поддерживают. Мне тут плохо стало. Ужасная страница с ужасными действиями», — написала одна пользовательница.

«Я не понимаю, какое тут может быть развлечение — убийство животных?» — задался вопросом еще один комментатор.

«Я надеюсь на справедливость, которая когда-нибудь в отношении ваших ужасных поступков восторжествует, умная и не деградирующая вы наша. Привет от своры алтайских местных жителей! Не приезжайте больше к нам НИКОГДА!» — попросила другая пользовательница Instagram.

Часть комментаторов выразили надежду на то, что страницу блогера заблокируют, а другие призвали массово жаловаться на этот и другие посты Баулиной.

Поддержка охотников

Впрочем, без защиты охотница не осталась. В своих Stories она публиковала сообщения с поддержкой от своих коллег, которые были возмущены тем, что Баулина подверглась таким нападкам со стороны общественности.

«Держись, Татьяна! С тобой 4 000 000 охотников и здравый смысл!» — написал один охотник.

«Вполне обычный пост про ЛЕГАЛЬНУЮ охоту превратился в объект кибербуллинга странной группы неадекватов. Предлагаю всем неравнодушным поддержать Татьяну», — заявил еще один коллега.

Другой напомнил о том, что «собаки лают — караван идет».

Проверка на законность

Вокруг произошедшего поднялось столько шума, что публикация привлекла внимание властей. Пресс-секретарь главы Республики Алтай Михаил Максимов сообщил РИА «Новости», что Олег Хорохордин призвал правоохранительные органы проверить законность охоты на козерога.

«Квоты на добычу козерога действительно выдаются, при этом за последние семь лет число этих квот сократилось более чем в 2,5 раза. Глава региона выступил против добычи животных, которых многие наши жители считают священными», — заявил Максимов.

Представители СУСК и МВД уже начали проверку по делу.

По сообщениям Telegram-канала SHOT, глава региона также озадачился моральным аспектом происходящего.

«Важен еще и моральный аспект: даже если все это законно и лицензии действительно есть — зачем публиковать такие фото и видео?» — сказал глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

А первого зампреда комитета нижней палаты парламента по экологии Владимира Бурматова удивило поведение региональных властей. По его словам, если животное является ценным видом для республики, то почему его не внесли хотя бы в региональную Красную книгу.

«Можно было отреагировать не только эмоционально, сказав, что это плохо, недопустимо, но и процессуально. Если это животное, которое является ценным видом для республики, было бы внесено хотя бы в региональную Красную книгу как животное, нуждающееся в особой защите. Тогда охота на него автоматически становилась бы незаконной и можно было бы на это реагировать», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Как устроена охота в России?

Охотник Михаил Ярин подчеркнул, что версия о том, что Баулина незаконно убила козерога, маловероятна. Скорее всего, проходила организованная охота, при которой выдается лицензия, а за происходящее отвечает аутфитер. Очень сомнительно, что женщина могла убить краснокнижное животное, а потом выложить это в соцсеть. Да и организаторы не стали бы заниматься браконьерством, поскольку это очень дорого и уголовно наказуемо.

«Во-первых, барышни-охотницы всегда очень аккуратны и щепетильны, в отличие от некоторых власть имущих, которые любят прихвастнуть такими вещами. Она вряд ли бы согласилась на браконьерство. Я бы дал процентов 90. Это раздутая истерия и обычная хайповая реакция», — заявил Ярин.

Биолог-охотовед, академик РАЕН, эксперт WWF, главный научный сотрудник Кавказского заповедника Анатолий Кудактин отметил, что в каждом регионе есть перечень животных, отнесенный к объектам охоты. Если на животное можно охотиться, то на это выдается лицензия.

«Человек делает заявку, берет официальную лицензию и охотится. Либо его приглашают в охотничье хозяйство, которое имеет специальное разрешение на добычу, и там ему обеспечивают охоту», — отметил эксперт в разговоре с «360».

На каждое животное выдаются определенные квоты, по которым и распределяются лицензии.

«Есть еще вопрос внутренней этики. Например, можно купить лицензию на барана и застрелить не рогача, а самку. Я этого не делаю, потому что мне нужен трофей, а не попытка поесть баранины дикой», — сказал охотник Ярин.

Он также отметил, что трофейную охоту сложно назвать популярной вещью, поскольку она довольно дорого обходится. Дело даже не в цене лицензии, а в дорогой логистике. Для того чтобы получить трофей, нужно забираться далеко в горы и леса. Для этого необходимо организовать нормальный лагерь, а иногда и вовсе приходится пользоваться вертолетом, что стоит безумных денег.

«Трофейная охота — это вещь для избранных. Сложно сказать, спадает интерес к ней или нет. Это объединение людей, но оно особо не афишируется. Они негативно относятся к подобному хайпу в соцсетях», — отметил собеседник «360».