Охотница опубликовала жестокие кадры убийства козерога в Сибири

Жительница Москвы Татьяна Баулина выложила видео и фото не для слабонервных: женщина запостила в Instаgram кадры убийства козерога с охоты в Горном Алтае. Как сообщил Telegram-канал Mash, роликом и снимками заинтересовались следователи и полицейские.

«Мистический первый промах, не менее мистический, чем наша удача. <…> Сидя в недоумении на склоне, пересматриваю видеозапись выстрелов, вижу попадание по месту и одновременно сверху слышу: „Лежит!“», — описала свою удачную охоту Баулина.

Как написал Mash, местные жители раскритиковали охотницу за этот пост, а губернатор Олег Хорохордин обратился в полицию с просьбой организовать проверку этих материалов и законность охоты. Местные зоологи давно предлагают ввести запрет на отстрел козерогов хотя бы на несколько лет, так как численность этих животных в регионе значительно сократилась за последнее время. Горные козлы — это основной корм для ирбисов, которых также осталось немного.

Татьяна Баулина рассказывает об охоте на нескольких площадках. Она ведет YouTube-канал «На охоту с Татьяной». На него подписаны 1,7 тысячи человек. В Instagram у нее почти 11 тысяч подписчиков.