Власти Алтая попросили внести козерогов в Красную книгу

Первый зампред комитета нижней палаты парламента по экологии Владимир Бурматов в эфире радиостанции «Говорит Москва» прокомментировал фотографию блогера Татьяны Баулиной с убитым ей на Алтае редким животным — козерогом. Депутат отметил, что власти региона давно должны были запретить охоту на этих зверей.

Баулина похвасталась фотографией с убитым животным в Instagram, чем вызвала резонанс в обществе.

Бурматов подчеркнул, что охота на редких животных должна быть запрещена, а убийство — не повод для гордости.

«У меня очень большие вопросы к региональным властям. Сейчас столько шуму поднялось абсолютно справедливого. У меня один вопрос: а региональные власти в местную Красную книгу почему его не внесли? Можно было отреагировать не только эмоционально, сказав, что это плохо, недопустимо, но и процессуально. Если это животное, которое является ценным видом для республики, было бы внесено хотя бы в региональную Красную книгу как животное, нуждающееся в особой защите. Тогда охота на него автоматически становилась бы незаконной, и можно было бы на это реагировать», — сказал депутат.