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    28 октября 2021, 14:44

    Российские охотники вступились за убившую на Алтае козерога женщину

    Российские охотники поддержали убившую на Алтае козерога Татьяну Баулову

    Наза Салех Захи

    Российские охотники выступили в защиту Татьяны Бауловой, которая опубликовала видео убийства козерога на Алтае и устроила фотосессию с трофеем. Женщина делает репост слов поддержки в своем Instagram.

    «Вполне обычный пост про легальную охоту превратился в объект кибербуллинга странной группы неадекватов. Предлагаю всем неравнодушным поддержать Татьяну», — написал один из охотников.

    Другой также посоветовал Бауловой держаться.

    «С тобой 4 000 000 охотников и здравый смысл!» — заявил он.

    Источник фото: Instagram

    Правда, сейчас страницу Бауловой в Instagram заблокировали. Shot написал, что под ее постом об убитом козероге оставили почти 19 тысяч комментариев.

    Общественный резонанс получила публикация москвички Татьяны Бауловой об убийстве ей козерога на охоте в Горном Алтае. В посте были фото и видео убийства.

    Как сообщил Теlegram-канал Mash, местные жители раскритиковали Баулову за публикацию, а глава Республики Алтай Олег Хорохордин обратился в полицию с просьбой организовать проверку этих материалов и законности охоты.