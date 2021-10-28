Российские охотники вступились за убившую на Алтае козерога женщину

Российские охотники выступили в защиту Татьяны Бауловой, которая опубликовала видео убийства козерога на Алтае и устроила фотосессию с трофеем. Женщина делает репост слов поддержки в своем Instagram.

«Вполне обычный пост про легальную охоту превратился в объект кибербуллинга странной группы неадекватов. Предлагаю всем неравнодушным поддержать Татьяну», — написал один из охотников.

Другой также посоветовал Бауловой держаться.

«С тобой 4 000 000 охотников и здравый смысл!» — заявил он.

Источник фото: Instagram

Правда, сейчас страницу Бауловой в Instagram заблокировали. Shot написал, что под ее постом об убитом козероге оставили почти 19 тысяч комментариев.

Общественный резонанс получила публикация москвички Татьяны Бауловой об убийстве ей козерога на охоте в Горном Алтае. В посте были фото и видео убийства.

Как сообщил Теlegram-канал Mash, местные жители раскритиковали Баулову за публикацию, а глава Республики Алтай Олег Хорохордин обратился в полицию с просьбой организовать проверку этих материалов и законности охоты.