Турция столкнулась с новой волной коронавируса. Стоит ли откладывать поездку?

Количество зараженных коронавирусом в Турции побило апрельские рекорды. Некоторые опасаются, что такой прирост может привести к новым ограничениям. По словам туроператоров, не исключено ужесточение правил по въезду в страну.

На 29 сентября прирост зараженных в стране составил 29 386 человек, а количество погибших от коронавируса — 227. Мировые данные показали, что ежедневный рост числа скончавшихся от ковида в Турции с середины июля был одним из самых высоких среди стран Европы и Ближнего Востока. На этом фоне министр здравоохранения страны вновь призвал людей поскорее пройти вакцинацию.

Несмотря на эти показатели, Турция в середине сентября вновь открыла школы для очного обучения и отменила большинство мер по борьбе с коронавирусом за лето. Об этом сообщило агентство Reuters.

Туризм в Турции

Как написало РИА «Новости», Турция не стала ужесточать правила въезда в страну для россиян. Меры, принятые до 30 сентября 2021 года, были продлены до дальнейшего указания властей.

Сейчас для въезда в страну нужно иметь при себе один из трех документов: справку о вакцинации, справку о перенесенном в течение последних шести месяцев коронавирусе или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прилета в страну. На детей до 12 лет эти правила не распространяются.

По словам генерального директора туроператора SpaceTravel Артура Мурадяна, правила вскоре могут измениться, так как четвертая волна коронавируса начинает набирать обороты. Он отметил, что число зараженных растет не только в Турции, но и в России, да и вообще по всему миру.

«Риск того, что будут вводиться какие-то повышенные ограничения по аналогии с прошлым годом, вполне реален. Напомню, что в прошлом году в аналогичное время в Турции постепенно закручивались гайки. Пик был достигнут к Новому году, когда туристам фактически было запрещено покидать отели», — напомнил Мурадян.

В Турции туристический сезон еще далек от завершения, поэтому часть отдыхающих ближе к ноябрьским праздникам может столкнуться либо с дополнительными ограничениями, направленными на минимизацию контактов с местным населением, либо с отменой части экскурсионных программ.

Руководитель турагентства Go travel Наталия Ансталь настроена чуть более оптимистично. Она напомнила, что летний сезон уже подходит к концу. В городах-курортах люди отдохнут еще в октябре, а потом море остынет и Турция перестанет пользоваться такой популярностью.

Есть еще Стамбул, но поток туристов в ноябре или декабре уже не будет столь массовым, а потому нужды в ограничениях может и не быть.

«Конечно, в любой момент может все измениться. Россия может ввести ограничительные меры со своей стороны, а может и Турция, но, так как летний сезон уже закончен, я думаю, что их не будет», — отметила она.

Ограничения из-за коронавируса в Турции

Ранее Турция неоднократно усиливала свои ограничения. По словам Ансталь, они регулярно меняли требования и до сих пор продолжают это делать. Сейчас наступил период послаблений, а в летний сезон было ужесточение. В гостиницах принимались меры повышенной безопасности.

Мурадян со своей стороны отметил несколько этапов ограничений. Первый раз Турция ввела меры в начале осеннего периода, отменив часть экскурсий. Затем на Новый год она ввела комендантский час, а также разрешила ресторанам работать только навынос. Самая жесткая фаза наступила в апреле–мае, когда даже россиянам было не рекомендовано приезжать. Туристы дальше своих отелей никуда не могли отойти.

Сейчас дела все же обстоят чуть иначе. По словам собеседника «360», практически вся туриндустрия Турции вакцинирована. Везде соблюдаются ковид-протоколы, а туристы в курортных городах обычно отдыхают лишь на территории отеля, находясь в безопасном пузыре.

Кроме того, с 6 сентября в Турции пассажиры, которые не привились и не переболели ковидом, должны предоставлять справки об отрицательном ПЦР-тесте для перелетов и междугородних поездок на автобусах и поездах. Справки также понадобятся для посещения концертов, кинотеатров и театров. Сертификат необходимо предоставлять в распечатанном виде на русском и английском языках.

Что до роста зараженных, то он наблюдается во всех странах, так что это проблема глобального характера.