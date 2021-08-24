Россияне заняли первое место по турпотоку в Турцию

В Турции с января по июль 2021 года побывали свыше 1,55 миллиона российских туристов. Половина из них — 807,7 тысячи — посетили страну в июле, после возобновления Россией полетов на турецкие курорты.

Россияне снова заняли первое место среди иностранных туристов, приехавших в Турцию с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма республики.

Германия по итогам семи месяцев — на втором месте с 1,26 миллиона туристов. Третье досталось Украине, из которой в Турцию приехали 1,12 миллиона человек.

Россия приостановила полеты в страну с 15 апреля на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса в республике. С 22 июня авиасообщение возобновили. Туристам необходимо предоставить сертификат о вакцинации, завершенной минимум за две недели до въезда в Турцию, справку о перенесенном COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест.

Коронавирусные ограничения в стране решили ужесточить. Не прошедшим вакцинацию придется регулярно сдавать ПЦР-тесты. В первую очередь мера коснется сотрудников сферы образования.