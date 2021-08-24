Более 1,5 миллиона россиян отдохнули в Турции с начала года

С января по июль Турцию посетили более 1,5 миллиона российских туристов. В результате россияне стали лидерами по турпотоку на турецкие курорты. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на статистику Министерства культуры и туризма республики.

В статистике сказано, что по сравнению с тем же периодом 2020 года число российских туристов в Турции выросло на 80%. На втором месте по количеству отдыхающих на курортах — Германия (1,26 миллиона туристов). На третьем месте оказалась Украина — оттуда выехали 1,1 миллиона туристов. В пятерку лидеров по числу отдыхающих также попали Болгария (почти 490 тысяч путешественников) и Иран (порядка 432 тысяч).

При этом в июле в Турции отдохнули 4,36 миллиона иностранных туристов. Большая часть — россияне (807,7 тысячи человек). Второе место снова оказалось у Германии — на турецкие курорты приехали 744,4 тысячи отдыхающих. Третье место тоже осталось у Украины — за июль в Турции отдохнули 345 тысяч жителей страны. Четвертое и пятое место заняли туристы из Франции (189,3 тысячи) и Нидерландов (185,9 тысячи).

Общее число иностранных туристов, посетивших Турцию с января по июль, составило 10,1 миллиона, на 46% больше, чем за такой же период прошлого года. Самыми популярными городами для путешественников стали Стамбул (3,8 миллиона отдыхающих), Анталья (3,2 миллиона отдыхающих), Эдирне (1,2 миллиона отдыхающих), Мугла (395,9 тысячи отдыхающих) и Измир (273,9 тысячи отдыхающих).