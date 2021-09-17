Посольство России объяснило новые правила въезда в Турцию

Туристы из России при въезде в Турцию должны предъявлять документ о прохождении вакцинации препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения или властями принимающей страны. После последней инъекции должно пройти не меньше 14 дней. Такой ответ властей Турции опубликовало на своем сайте посольство России в Анкаре.

Если турист не проходил вакцинацию, то ему необходимо иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный в последние 72 часа или результат экспресс-теста на антиген, выполненный в последние 48 часов.

Россияне, въехавшие на территорию Турции с результатами тестов, должны предъявлять их при поездках на общественном транспорте. Когда срок действия документов истечет, тест нужно сдать повторно.

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу туроператора «Интурист» уточнил, что среди российских вакцин Турция признает только «Спутник V». Сертификат необходимо предоставлять в распечатанном виде на русском и английском языке с обязательным QR-кодом.

Новые правила въезда в Турцию начали действовать с 3 сентября. Многие россияне столкнулись с тем, что их не пустили на рейсы с сертификатом о вакцинации препаратами «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Кроме того, отдыхающие заявили, что они не смогли воспользоваться общественным транспортом внутри страны без ПЦР-теста.