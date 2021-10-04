Гиперзвуковую ракету «Циркон» поставят в ВМФ после испытаний. Такого оружия не будет ни у союзников, ни у конкурентов

В России с атомной подводной лодки впервые испытали гиперзвуковой «Циркон». Новая ракета, которую невозможно сбить и аналогов которой не существует в мире, может уже в следующем году пополнить вооружение ВМФ РФ. Экспорт подобных боеголовок, даже с учетом ограничения по дальностям пуска, пока не обсуждается. Зато разработки более скоростных ракет уже ведутся.

Новая боеголовка, запущенная с подлодки «Северодвинск», успешно поразила условную морскую цель в акватории Баренцева моря. Основные цели, для которых предназначен «Циркон», — надводные корабли и наземные военные объекты противника в радиусе поражения.

В июле этого года фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» провел из Белого моря успешную стрельбу гиперзвуковой ракетой по наземной цели в Баренцевом море. «Циркон» во время испытаний поразил цель на дальность свыше 350 километров и таким образом подтвердил свои тактико-технические характеристики.

«Циркон» — российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, которую разработало НПО машиностроения. Она входит в состав комплекса 3K22 «Циркон». По словам министра обороны России Сергея Шойгу, уже идет работа над увеличением скорости и дальности российских гиперзвуковых ракет.

Быстрее всех в мире

Капитан I ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «360» предположил, что испытания подводного старта ракеты станут последними перед принятием «Циркона» в состав флота. Если это так, со следующего года ракета пойдет на оснащение многоцелевых фрегатов 22-350 типа «Горшков», подлодок «Ясень-М»: «Казань», «Новосибирск», «Красноярск».

«Говорят, что подлодки 949-го проекта АМ — и первая из них будет „Иркутск“ (это подлодки типа „Курск“ — прим. ред.) — тоже модернизируют под виброзвуковые ракеты. Но не только под них — на борту субмарин также будут и „Оникс“, и „Калибр“. Так что, как я понимаю, событие, которое так долго ждали на флоте и в Вооруженных силах, произошло», — сказал Василий Дандыкин.

Он отметил, что на сегодняшний день «Циркон» — противоядие от нападения со стороны других стран. На нынешнем этапе перехватить эту ракету практически невозможно: у «Циркона» нет аналогов в мире, особенно в плане морского базирования ракеты с дальностью тысяча километров и со скоростью до девяти махов (более тысячи километров в час).

«Самые „навороченные“ истребители берут 2–2,5 маха. То есть у „Циркона“ реально очень большой показатель, и это событие явно не обрадовало ни НАТО, ни США. „Циркон“ — то оружие, которое нивелирует преимущество американцев в авианосном флоте, в ударном компоненте многоцелевых кораблей», — сказал Василий Дандыкин.

По словам эксперта, успешные испытания «Циркона» — это большой прорыв и победа. Маловероятно, что Россия в ближайшее время будет поставлять ракету другим странам, ведь в первую очередь она предназначена для оснащения кораблей и подводных крейсеров отечественного флота.

У России появилось окно возможностей

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко уточнил «360», что все возможные испытания ракеты определены планом Министерства обороны РФ. После того как в соответствии с этими задачами «Циркон» пройдет полный цикл испытаний, подтвердит заданный коэффициент надежности и характеристики, будет принято решение о вооружении.

«В настоящий момент аналогов „Циркона“ нет, но американцы разрабатывают, так что у нас будет определенное окно возможностей, в течение которого данная разработка будет оставаться уникальной. Но нужно понимать, что технический прогресс не остановить и в области вооружений и военной техники рано или поздно такие ракеты появятся и у вероятного противника, это неизбежно», — сказал Игорь Коротченко.

Он добавил, что такой процесс соревнований идет постоянно по мере развития технологий, но в данный момент ракета «Циркон» беспрецедентна и есть только у Российской Федерации. Ее главное преимущество — невозможность осуществить противоракетный перехват существующими корабельными системами ПРО.

Игорь Коротченко также уточнил, что возможный экспорт ракет будет определяться военно-политической ситуацией и соответствующими решениями российского руководства. В любом случае есть ограничения по режиму контроля ракетных технологий по дальностям пуска. Поэтому экспортная версия будет поставляться с характеристиками, которые не будут нарушать режим РКРТ.