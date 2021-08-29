Шойгу рассказал о работе над увеличением скорости гиперзвуковых ракет

Скорость и дальность российских гиперзвуковых ракет увеличится. Работа по увеличению этих показателей уже идет. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что изменение скорости и дальности полета гиперзвукового оружия позволит адаптировать их к новым видам вооружения.

«У нас в перспективе увеличение дальности гиперзвукового оружия. Это увеличение скоростей, если говорить о том же самом гиперзвуке, это повышение точности», — заявил Шойгу.

При этом он отметил, что внешнего изменения носителей не будет. Для всех будет использоваться единая пусковая установка.

Шойгу отметил, что на сегодняшний день на боевом дежурстве уже находятся межконтинентальные баллистические ракеты с гиперзвуковым боевым блоком «Авангард», авиационные гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал», боевые лазеры «Пересвет».

«Впереди большая серьезная перспектива, и здесь, конечно, как в Олимпийских играх. Быстрее выше, сильнее», — сказал министр.

На этой неделе Министерство обороны России на прошедшем в Московской области форуме «Армия — 2021» заключило контракт с НПО машиностроения на поставку новейших гиперзвуковых ракет «Циркон».

Новый вид вооружения способен развивать скорость около девяти Махов и поражать, как морские, так и наземные цели. В июле этого года ракету «Циркон» в ходе испытаний запустили с фрегата «Адмирал Горшков!» в Белом море по цели, которая находилась в Баренцевом море. Ракета успешно поразила мишень на расстоянии более 350 километров, преодолев рубеж со скоростью около семи Махов.