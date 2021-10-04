Минобороны: Россия впервые испытала гиперзвуковую ракету «Циркон» с атомной подлодки

ВМФ России впервые испытал гиперзвуковую ракету «Циркон» с атомной подлодки «Северодвинск». Об этом сообщило Минобороны.

«Военно-морской флот России впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты „Циркон“ с атомной подводной лодки „Северодвинск“. Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря», — сказано в сообщении, которое процитировало РИА «Новости».

Минобороны РФ уточнило, что средства объективного контроля подтвердили, что гиперзвуковая ракета «Циркон» успешно поразила цели в Баренцевом море.

«Циркон» — российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, которую разработало НПО машиностроения. «Циркон» входит в состав комплекса 3K22 «Циркон».

Основная цель «Циркона» — надводные корабли и наземные военные объекты противника в радиусе поражения.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что скорость и дальность российских гиперзвуковых ракет будет увеличиваться. Работа над этим уже идет. По его словам, изменение скорости и дальности полета гиперзвукового оружия позволит адаптировать их к новым видам вооружения.