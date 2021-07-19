Фрегат «Адмирал Горшков» успешно выстрелил гиперзвуковой ракетой «Циркон»

Фрегат «Адмирал Горшков» провел успешную стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели. Он должен был из Белого моря поразить цель в Баренцевом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, «Циркон» во время испытаний поразила цель на дальность свыше 350 километров и таким образом подтвердила свои тактико-технические характеристики. Об этом написал ТАСС.

Скорость полета гиперзвуковой ракеты составила около семи Махов.

Источник ТАСС 18 июля заявлял, что первый пуск «Циркона» в рамках госиспытаний с фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» должен состояться в первой половине августа, а во второй половине месяца должны начаться летно-конструкторские испытания «Циркона» с атомной подводной лодки «Северодвинск».

При этом «Северодвинск» будет выполнять первый испытательный пуск «Циркона» из надводного положения. Однако в обоих случаях стоит задача поразить надводные цели.

Немного ранее источник агентства сообщил, что летно-конструкторские испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» успешно завершены. Программа испытаний ракеты в 2020 году была успешно и в полном объеме выполнена. С фрегата «Адмирал Горшков» было сделано три пуска.