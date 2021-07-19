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    19 июля 2021, 08:51

    Фрегат «Адмирал Горшков» успешно выстрелил гиперзвуковой ракетой «Циркон»

    Наза Салех Захи, Юлия Булыгина

    Фрегат «Адмирал Горшков» провел успешную стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели. Он должен был из Белого моря поразить цель в Баренцевом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

    По данным министерства, «Циркон» во время испытаний поразила цель на дальность свыше 350 километров и таким образом подтвердила свои тактико-технические характеристики. Об этом написал ТАСС.

    Скорость полета гиперзвуковой ракеты составила около семи Махов.

    Источник ТАСС 18 июля заявлял, что первый пуск «Циркона» в рамках госиспытаний с фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» должен состояться в первой половине августа, а во второй половине месяца должны начаться летно-конструкторские испытания «Циркона» с атомной подводной лодки «Северодвинск».

    При этом «Северодвинск» будет выполнять первый испытательный пуск «Циркона» из надводного положения. Однако в обоих случаях стоит задача поразить надводные цели.

    Немного ранее источник агентства сообщил, что летно-конструкторские испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» успешно завершены. Программа испытаний ракеты в 2020 году была успешно и в полном объеме выполнена. С фрегата «Адмирал Горшков» было сделано три пуска.