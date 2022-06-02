Цены растут, приложение падает. Как изменился «Тинькофф» с новым владельцем

«Тинькофф» сообщил, что с 6 июня повысит комиссию за SWIFT-переводы в долларах и фунтах стерлингов — их стоимость вырастет в два раза. При этом пользователи в последнее время постоянно жалуются на банк: то на масштабные сбои, то на автоматическое подключение рассрочки. «360» разобрался, что происходит с банком после того, как его владельцем перестал быть Олег Тиньков.

В конце апреля российский предприниматель Олег Тиньков объявил, что уезжает из России и забирает с собой бренды Tinkoff и La Datcha. Он также подчеркнул, что продает 35% акций головной структуры российской группы «Тинькофф» TCS Group Holding — их приобрела компания «Интеррос». В результате Олег Тиньков перестал быть руководителем одноименного банка.

А вскоре после этого предприниматель раскритиковал спецоперацию оскорбил тех, кто ее поддерживает. Тогда Тинькофф банк заявил, что сменит название уже в этом году. В компании отметили, что «Тинькофф» ждет ребрендинг, поскольку он «уже давно перерос первоначальный смысл „именного“ бренда».

«Мы делаем новый шаг и двигаемся дальше: ради счастья 20 миллионов своих клиентов мы принимаем решение оставить бренд „Тинькофф“ для истории и продолжаем развивать лучшие финансовые продукты и сервисы на российском рынке под новым ярким брендом», — отметили в «Тинькофф Банке».

Бесплатное стало дорогим

Одной из первых новостей от «обновленного» «Тинькофф» для клиентов стало сообщение о повышении с 6 июня комиссии за SWIFT-переводы. Банк решил пересмотреть ценник при переводах в долларах и фунтах стерлингов. В результате стоимость перевода составит 1% от суммы с минимальным показателем 30 и максимальным 200 долларов или евро. Сейчас эта сумма составляет 15 долларов или 10 фунтов.

Клиенты смогут снизить стоимость комиссии, подключив сервис Tinkoff Premium или Tinkoff Private. Тогда списывать будут 0,5% от суммы перевода, но не менее 15 долларов или 15 фунтов и не более 100 долларов или 100 фунтов. Все зависит от счета, с которого совершается перевод. До последнего времени такие переводы делались бесплатно.

В банке пояснили, что в свете проведения российской спецоперации и многочисленных зарубежных санкций проводить платежи становится все сложнее — это требует множество новых процедур. При этом в начале мая такие переводы в евро в банке приостанавливались из-за увеличения сроков их прохождения.

Рассрочка без вопросов

За несколько дней до этого в компании разразился другой скандал. Банк обеспокоился тем, что клиенты невнимательно относятся к его предложениям и решил проблему нетривиально: начал автоматически подключать пользователям рассрочку на покупки. Функция активировалась после того, как клиенты просто посмотрели информацию об этом предложении в Stories в приложении банка.

«Очень большое количество клиентов забывали активировать спецпредложения, из-за чего теряли возможность в них поучаствовать. Мы сделали автоматическое подключение после просмотра», — сообщил представитель службы поддержки банка.

Поддержки и понимания у пользователей это не нашло. Однако требование отключить рассрочку специалисты компании обещали рассмотреть в течение нескольких дней.

Экономист и маркетолог Игорь Качалов в беседе с «360» отметил, что подобное навязывание услуг оставит кредитную организацию без значительной части клиентов. По его словам, любой договор считается заключенным при согласии обеих сторон.

Раньше банк заявлял, что при утверждении кредита клиент должен получить СМС и каким-то образом с ней согласиться, например, отправить ответ со словом «да». В истории со Stories нет согласия, поэтому любой пострадавший от действий банка пользователь имеет право требовать вернуть обратно все деньги, а также получить компенсацию за моральный ущерб.

По техническим причинам

Однако на этом проблемы банка не закончились. 1 июля пользователи пожаловались на масштабный сбой в работе. Люди написали в соцсетях, что не могут перевести деньги на свои или чужие счета, в том числе с помощью СБП. Средства также задерживались при переводе с карт Сбербанка на «Тинькофф».

Некоторые клиенты показывали, что при попытке транзакции получали сообщение «банк получателя заблокирован», в части случаев речь шла о Сбербанке. Временные проблемы возникали с приложением для бизнеса и эквайрингом.

В предыдущий раз пользователи сообщали о неполадках в марте. Тогда большинство недовольных уточнили, что просто не могут войти в приложение. Еще часть клиентов отмечали сбой сервисов онлайн-банкинга, у некоторых возникли проблемы с осуществлением денежных переводов.

Светлое будущее?

По мнению экспертов, перед новым банком будет стоять задача сохранения старой клиентской базы и привлечения новой. Без Олега Тинькова в компании будут развиваться традиционные, консервативные банковские ценности, которые были не характерны ранее. Новый банк также будет привлекательным для инвесторов, поскольку «токсичный акционер» покинул организацию, а на его место пришел новый и перспективный.

«Тинькофф банк» является онлайн-банком без отделений. Кредитная организация входит в состав группы «Тинькофф» (TCS Group), включающей в себя также виртуальный мобильный оператор, «Тинькофф страхование», управляющую компанию «Тинькофф капитал», сеть центров разработки в крупнейших российских городах, брокера «Тинькофф инвестиции», сервисы для бизнеса, онлайн трэвел-агентство, а также автономную некоммерческую организацию «Тинькофф образование». Сейчас банк занимает 12-е место по размеру активов среди российских кредитных организаций.