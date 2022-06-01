«Тинькофф Банк» сообщил о сбое в работе приложения

«Тинькофф Банк» сообщил о сбое в работе мобильного приложения. Клиентов предупредили, что у части пользователей могут возникнуть трудности с входом в приложение и осуществлением переводов, передало РИА «Новости».

В приложении «Тинькофф Банка» при попытке перевести деньги возникает сообщение, что «по техническим причинам сервис временно недоступен». А при авторизации появляется предупреждение, что приложение может работать с ошибками. Пользователям принесли извинения за неудобства.

Представители кредитной организации сообщили РИА «Новости», что с проблемами при входе в приложение и осуществлении платежей столкнулась «небольшая часть клиентов» (около 0,1%). В «Тинькофф Банке» заверили, что в ближайшее время работу приложения полностью восстановят.

В службе клиентской поддержки при этом сказали, что уже работают над устранением неполадок, которые пообещали устранить «в течение дня», передала «Газета.ru».

Позже в «Тинькофф Банке» сообщили, что работа приложения восстановлена.