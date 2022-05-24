Банку «Тинькофф» предрекли отток клиентов из-за автоматического подключения рассрочки

Клиенты банка «Тинькофф» пожаловались на автоматическое подключение рассрочки при просмотре предложений в Stories. Такое навязывание услуг оставит кредитную организацию без значительной части клиентов, заявил «360» экономист и маркетолог Игорь Качалов.

По словам эксперта, история с автоматическим подключением так называемой рассрочки при просмотре Stories в приложении банка является умопомрачительной по двум соображениям.

«Во-первых, такого понятия юридически не существует. В гражданском кодексе России отсутствует понятие рассрочки, как оно было в Советском Союзе, присутствует на самом деле кредит. Строго говоря, все документы, которые оформляются под так называемым лозунгом рассрочки, это всего лишь на всего кредит в той или иной степени», — пояснил Качалов.

Он добавил, что, любой договор считается заключенным при согласии обеих сторон. Раньше банк заявлял, что при утверждении кредита клиент должен получить СМС и каким-то образом с ней согласиться, например, отправить ответ со словом «да».

«Ситуация, когда кредит утверждается просто просмотром, на самом деле полностью чепуховая. Каждый из нас имеет право прочитать текст любого договора, неважно в Stories или на бумаге, и не согласиться с ним. В данном случае мы имеем явный фактор навязывания услуг, причем очевидно ненадлежащего качества и в ненадлежащем виде», — подчеркнул экономист.

В истории со Stories нет наличия согласия того или иного клиента. Любой пострадавший от действий банка пользователи имеет право требовать вернуть обратно все деньги, а также получить компенсацию за моральный ущерб.

«Естественно, многие люди удивлялись, а я думаю, часть людей волновались и даже могли попасть в панику, и это тоже стоит денег. Я был бы рад, если бы какие-нибудь юристы взялись за дело для того, чтобы довести все это дело до суда и до приличных штрафов в адрес банка», — сказал Качалов.

Он предположил, что лояльность к банку будет падать, а произошедшая ситуация станет сильным ударом по имиджу «Тинькофф». Скорее всего, по мнению эксперта, в конечном итоге это приведет к оттоку клиентов.