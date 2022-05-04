Откреститься от прошлого владельца. Какое будущее ждет Тинькофф банк

Российский предприниматель Олег Тиньков объявил, что забирает из России бренды Tinkoff и La Datcha. При этом банк «Тинькофф» заявил, что права на название есть только у него. По мнению экспертов, финансовая организация теперь полностью открестится от основателя, а новый владелец будет развивать традиционные консервативные банковские ценности.

На днях предприниматель Олег Тиньков заявил, что больше не сможет вести бизнес в России и что забирает из страны бренды Tinkoff и La Datcha. При этом Тинькофф банк заявил, что обладает юридическими правами на бренд Tinkoff.

«Все юридические права на бренд Tinkoff принадлежат банку», — сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Ранее компания «Интеррос» объявила о покупке 35% акций головной структуры российской группы «Тинькофф» TCS Group Holding. Тиньков поблагодарил президента «Интерроса» Владимира Потанина за покупку, но отметил, что продал свою долю в банке «за копейки».

Не так давно предприниматель раскритиковал в соцсетях спецоперацию России на Украине и высказался в адрес тех, кто поддерживает ее. После этого Тинькофф банк заявил, что сменит название уже в этом году. Организация заявила, что переросла смысл «именного» бренда.

Будущее банка

Кандидат экономических наук, маркетолог Игорь Качалов объяснил «360», что до продажи Тинькофф банк осуществлял деятельность по лицензии и по разрешению от головной компании, зарегистрированной в оффшорной зоне. Олег Тиньков мог также продать права на интеллектуальные активы, в числе которых могла быть марка Tinkoff и права на нее.

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«Если даже договор был заключен, то он еще чисто физически не был обработан и не вошел в юридическую базу документов. Мы не можем до конца понять заявление банка „Тинькофф“ <…>. Тут вопрос юридической трактовки», — отметил Качалов.

Экономист добавил, что сейчас компании «Интеррос» будет невыгодно иметь банк с названием «Тинькофф», поскольку его основатель скомпрометировал себя в глазах граждан России.

Напоминаю, что более 80% населения России единодушно поддерживают специальную операцию, а Тиньков выступил против. После этого можно ожидать всего — вплоть до оттока вкладчиков. Такое бывало в разных странах мира Игорь Качалов.

По мнению Качалова, Потанину и группе «Интеррос» было бы выгодно избавиться от имиджа Тинькова. Теперь компания в ближайшее время проведет ребрендинг и запустит новую рекламную кампанию.

Схожее мнение выразил также экономист и бизнесмен Евгений Змиев. По его словам, бренд Tinkoff сейчас является токсичным для банка и не способствует его развитию на фоне антироссийских санкций.

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«Банк уже принимал решение по изменению названия для того, чтобы максимально далеко дистанцироваться и от предыдущего владельца, и от существующего бренда, и от санкционных списков», — отметил Змиев.

Перед новым банком будет стоять задача сохранения старой клиентской базы и привлечения новой. Змиев заявил, что теперь в компании будут развиваться традиционные банковские консервативные ценности, которые были не характерны Тинькофф банку.

Новый банк также будет привлекательным для инвесторов. По словам Змиева, токсичный акционер покинул организацию, а на его место пришел новый и перспективный.

«Сейчас они будут смотреть на те заявления, которые будет делать банк с новым собственником. Он показал себя прагматичным бизнесменом, который действует так, чтобы бизнес рос, развивался и повышал ценность. Поэтому вполне вероятен приток инвесторов», — объяснил Змиев.

Скандальная слава

За последнее время Тинькофф банк сталкивался с многочисленными проблемами. Клиенты в конце февраля выгодно обменивали рубли на доллары с помощью «промежуточной конвертации», но позже банк начал блокировать их карты и вклады. Позднее Тинькофф банк стал списывать у них крупные суммы денег в качестве комиссий за операцию.

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Позже компания заявила, что недовольные клиенты пытались выведать ее внутренние данные. Юрист сервиса «Тинькофф Страхование» планировал выгрузить сканы судебных документов по делам страховой компании.

В январе сотни клиентов пожаловались на работу сервиса «Тинькофф Инвестиции». Они утверждали, что онлайн-брокер зависал на моменте получения дивидендов со сделок. В компании объясняли случившееся задержками в обновлении информации.

В 2019 году пользователи жаловались на банковского бота в приложении, который грубо отвечал на сообщения клиентов. Банк также обвиняли в произволе из-за «антиотмывочного» законодательства. Организация блокировала крупные переводы разных компаний, вынуждая закрыть счет, а затем брала за это большую комиссию.

В 2018 году пользователи соцсетей осудили Тинькофф банк за инструкцию о найме на работу, которую написал один из сотрудников. В ней дискриминировали людей по их национальности, сексуальной ориентации, религии и прошлому опыту работы.