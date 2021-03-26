Цена жизни. Два друга погибли в общежитии на Сахалине из-за чужой ошибки

На Сахалине двое студентов погибли от удара током. В общежитии университета вода нагревалась с помощью электрических титанов, один из них взорвался. В вузе утверждают, что никаких жалоб на состояние проводки не было, но в самом общежитии говорят об обратном. В ситуации будут разбираться СК и прокуратура.

В третьей секции общежития Сахалинского государственного университета (СахГУ) в Южно-Сахалинске погибли двое студентов первого и второго курсов — 18-летний Алексей Ким (Ким Чел Хо) и 19-летний Дмитрий Днепровский. Ребята учились на факультете педагогического образования. Ким собирался преподавать математику и физику, а Днепровский — физическую культуру. Жили они в одной комнате.

В ночь на 26 марта Алексей пошел в душ. Чуть позже его товарищ услышал крик. Юноша включил воду, и его ударило током.

«Примерно в 02:30 ночи Алексей Ким пошел в душ. Из-за неисправности титана, который был в душевой, его ударило током. Он начал кричать, на его крик выбежали студенты, которые находились на той же секции», — рассказала «360» однокурсница Днепровского Елизавета.

Днепровский и еще один студент, по словам его подруги Дарьи, бросились на помощь.

«Они выбили дверь, Дмитрий пытался выключить кран, но его сильно ударило током и отбросило, он упал. Третий парень побежал отключить электричество», — рассказала она «360».

На место сразу вызвали медиков и специалистов службы безопасности. Электрик общежития находился в том же корпусе, а потому одним из первых пришел на помощь. Студенты медицинского отделения оказали пострадавшим первую помощь еще до прибытия скорой, потом врачи еще 40 минут боролись за жизни молодых людей, но спасти их не удалось.

Верные товарищи

Алексей Ким родился в селе Быково Долинского района Сахалина, поступил в вуз в числе первых и хорошо учился.

«Был вежливым, жизнерадостным, целеустремленным, добрым, умным парнем. Хорошо общался с однокурсниками, был душой компании. Всегда был готов прийти на помощь. Любил слушать музыку и увлекался модой. Любил свой родной край, природу Сахалина», — написали его знакомые.

Про Дмитрия Днепровского из села Ясного Тымовского района знакомые тоже отзываются с теплотой.

«Хороший друг и прекрасный товарищ. Дима был веселым, из тех, кто всегда придет на помощь. Был талантлив во многих вещах. Всегда находил темы для разговора, был душой компании. Всегда улыбчив, скромен, вежлив, все проблемы встречал стойко», — рассказал один из знакомых студента.

Однокурсница Дмитрия подтвердила, что он всегда был готов прийти на помощь и поддержать. Подруга и бывшая одноклассница Днепровского в разговоре с «360» сказала, что осознать произошедшее всем до сих пор сложно.

«Скорбим и приносим соболезнования семье. Совсем молодой, столько было планов на жизнь, и так нелепо оборвалось все. Погиб, спасая другого, навсегда останется в сердце героем», — сказала она.

Проблемы с электрикой

В Следственном комитете завели уголовное дело. В ведомстве сообщили, что титан, нагревавший воду, был подключен с нарушениями правил, из-за чего вода оказалась под напряжением. В связи с этим возбудили второе уголовное дело — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Врио ректора вуза Мария Ганченкова сообщила изданию Sakhalin.Info, что жалоб на состояние электрики или сантехники в этом общежитии не было — ни в устном виде во время собраний, ни в письменном.

Но одна из студенток вуза рассказала о том, что на самом деле в общежитии давно жаловались на проводку, а администрация только отмахивалась и говорила, что ничего страшного в этом нет. По некоторым данным, и вода, и шланг в душевых уже бились током. Подруга Днепровского добавила, что в общежитии № 4, где живет она сама, «ситуация точно такая же, тоже те же самые проблемы».

Во всем регионе обещали проверить электроприборы и их исправность в госучреждениях. Правительство Сахалинской области заявило, что семьям погибших студентов выделят по полмиллиона рублей из резервного фонда. Семье Алексея Кима администрация Долинского района добавит к этой сумме еще 20 тысяч рублей, а семье Дмитрия Днепровского от профсоюзов и центра социальной поддержки поступит еще 60 тысяч. Друзья погибших ребят в социальных сетях тоже начали собирать деньги для семей.

По предварительным данным, титан мог взорваться, хотя внешних повреждений на нем не видно.

«Первичный осмотр показал: протечек не было, провода целые, но титан взорвался. Не знаю, что там было, пробой был. Это предварительная информация, мы так предполагаем», — заявила Ганченкова.

В остальных общежитиях СахГУ титаны уже не используются для нагрева воды в душевых, там работает автономная система. В общежитии № 3 тоже должна была появиться такая система, но финансирования не хватало. Денег ждут от Минобрнауки, цена вопроса — порядка четырех-пяти миллионов рублей.

Основы безопасности

Эксперт по безопасности и выживанию Михаил Макей объяснил «360», что в подобных ситуациях прежде всего необходимо обесточить помещение или хотя бы отодвинуть человека от источника электропитания. Делать это, по мнению специалиста, лучше всего предметами, которые не проводят электричество, например сделанными из дерева.

«Каждый человек должен знать в той среде, где он находится, — дома, на работе, в магазине, — где находится электрощиток. Нужно все обесточить — это элементарно делается, просто выключается рубильник. Потому что главное правило первой помощи — не навреди себе», — уверен он.

Макей напомнил также о том, что ни при каких обстоятельствах, пока вся электроэнергия не будет отключена, нельзя соприкасаться с водой и другими жидкостями, так как они обладают высокой электропроводимостью. Следующим шагом в подобной ситуации должен быть вызов скорой помощи — вне зависимости от того, в сознании находится пострадавший или нет.

«Даже самое, казалось бы, незначительное поражение электрическим током может вызвать необратимые изменения, поэтому нужно обращаться к врачу. Если человек без сознания, нужно приступать к проведению сердечно-легочной реанимации, но это тоже надо знать, как делать», — заключил он.