Электроприборы массово проверят на Сахалине после гибели двух студентов

Во всех социальных учреждениях Сахалинской области проведут внеплановую проверку электроприборов. Так власти отреагировали на гибель двух студентов в общежитии Южно-Сахалинска. Молодые люди умерли в душе из-за неисправного водонагревателя.

По поручению губернатора Валерия Лимаренко электрооборудование проверят в течение ближайших трех дней, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Лимаренко выразил соболезнования родителям и близким погибших. Власти пообещали оказать их семьям необходимую помощь и поддержку.

«В причинах трагедии необходимо разобраться и принять меры, чтобы такого никогда больше не повторилось», — сказал губернатор.

В пятницу утром по местному времени в общежитии Сахалинского госуниверситета обнаружили мертвыми двух студентов 18 и 19 лет. Молодые люди умерли от удара током, когда один из них решил помыться в душе.

Проблемы с электричеством в общежитии были уже давно, рассказывают учащиеся.

Следователи СК возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Прокуратура организовала проверку.