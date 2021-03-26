Двух студентов убило током в общежитии на Сахалине

Двое студентов Сахалинского госуниверситета погибли в общежитии из-за удара током от неисправного водонагревателя. Проблемы с проводкой в общежитии наблюдаются уже давно, говорят учащиеся. СК возбудил уголовное дело, прокуратура начала проверку.

Студенты 18 и 19 лет умерли в душе. По словам очевидцев, на которых ссылается АСТВ, один из молодых людей пошел мыться, его ударило током от водонагревателя. Другой студент попытался его спасти, но в итоге погиб сам.

Сейчас общежитие обесточено. По словам проживающих там студентов, в секции, где погибли молодые люди, проблемы с проводкой наблюдаются давно. Людей в душе и раньше било током. Некоторые обучающиеся боятся оставаться в общежитии, сообщил Sakhalin.info.

Следственный отдел по Южно-Сахалинску возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

«Тела двух молодых людей обнаружены в одной из секций общежития… в городе Южно-Сахалинске, без признаков жизни утром 26 марта 2021 года. По предварительным данным причиной смерти могла явиться электротравма», — заявили в СК.

Прокуратура Сахалинской области проверит ход расследования дела. Также ведомство изучит, соблюдалось ли законодательство сотрудниками общежития, рассказали «360» в ведомстве.