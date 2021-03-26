Стали известны подробности гибели двух студентов в Южно-Сахалинске

Соседи двух студентов, погибших в общежитии СахГУ в Южно-Сахалинске, рассказали подробности о происшествии. Двух молодых людей обнаружили мертвыми в одной из душевых в пятницу утром. Об этом сообщило РИА «Сахалин-Курилы».

Очевидцы рассказали, что накануне вечером услышали крик и громкий хлопок в одной из душевых. В этот момент там находился один из студентов. Двое его сожителей, чтобы войти внутрь, сломали дверь. Один из них попытался закрыть включенный кран. В этот момент его ударило током. По словам одной из студенток, удар был такой силы, что молодого человека откинуло, и он своим телом заблокировал дверь.

Когда третий парень понял, что неисправна проводка, ребята побежали к щитку и выключили электричество. После этого начали оказывать помощь двоим пострадавшим.

Еще одна девушка, проживающая в общежитии, рассказала, что студенты и раньше жаловались на проблемы с электрикой, в том числе с водонагревателями, но в администрации игнорировали их жалобы и отвечали, что в этом нет ничего страшного.

СК по Сахалинской области возбудил уголовное дело. Прокуратура проводит проверку.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что семьям погибших студентов выделят по 500 тысяч рублей.