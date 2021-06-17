В Крыму из-за аномальных дождей началось наводнение. Под воду ушли не только улицы, но и автомобили на них, некоторые магазины унесло течением. Синоптики говорят, что виноват циклон, а терпеть его жителям полуострова придется еще как минимум пару дней.

«Библейский потоп»

В Керчи вторые сутки не прекращается дождь — местные жители уже говорят, что Крым настиг «библейский потоп». Аналогичная ситуация сложилась во многих городах полуострова: от воды пострадали Симферополь, Феодосия, Белогорск, многие другие города и населенные пункты поменьше.

Из-за непрекращающихся тропических ливней улицы превратились в каналы — под водой оказались машины и первые этажи зданий, движение общественного транспорта парализовано, ливневки и чрезвычайные службы не справляются. По данным Гидрометцентра и МЧС, в регионе выпало порядка полутора месячных норм осадков.

В Керчи даже ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений. В городе продолжает действовать штормовое предупреждение. Глава Крыма Сергей Аксенов лично прибыл в Керчь и даже прокатился по городу на лодке — иного транспорта в таких погодных условиях просто нет.

Видео с визитом губернатора быстро разлетелось по социальным сетям, в том числе и из-за комичной сцены: за лодкой главы республики плыли три человека.

Советник Аксенова заявил, что это сотрудники МЧС, а пресс-служба губернатора настаивала на том, что плывут «гражданские». Так или иначе, передвигаться по Керчи пешком из-за потопа затруднительно.

Прогноз неутешительный

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала «360», что причиной аномальных дождей в Крыму стала циклоническая система, которая уже довольно долго сохраняется над югом России.

«Здесь возник частный циклон именно над Крымским полуостровом, он был глубокий, компактный — именно с ним связаны сильные дожди, порывистый ветер, грозы», — объяснила Макарова.

Причем 17 июня в Крыму все еще ожидаются сильные дожди, выпадет более 30 миллиметров осадков, стоит подготовиться не только к грозам, дождю и шквалистому ветру, но и к граду. В некоторых частях Краснодарского края он уже прошел.

Сильный дождь, по словам Марины Макаровой, ожидается и в Симферополе. Там также усилится северо-западный ветер до 20–25 метров в секунду.

«Завтра уже немного прогрев будет, но все равно сохранятся локальные кратковременные дожди с грозами. 19-го числа окошко есть, где вероятность осадков небольшая, — передохнут. Но затем снова прогнозируются кратковременные дожди», — заключила она.

Доктор географических наук, профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин сравнил происходящее в Керчи с событиями в Крымске в 2012 году. Тогда в течение двух дней выпало от трех до пяти месячных норм осадков — река вышла из берегов, в потопе пострадали более 30 тысяч человек, 171 погиб.

«В 2012 году в Крымске было мощное наводнение, потому что вышел тропический циклон с юга, со Средиземного моря, — это редкое аномальное явление. В результате того, что там в реке были засоры, неправильно был построен мост, завален бревнами, создался подпор и река вышла из берегов. По аналогии, я думаю, мощный циклон имеет ту же природу — вышел со Средиземного моря на Крым», — объяснил Малинин.

Действия властей

Пока ситуация в Крыму не стала такой плачевной, власти вовсю ищут способы помочь местному населению. В Керчи из-за подтопления от электричества оказалась отрезана больница.

«Затоплено огромное количество жилых помещений, коммерческих объектов, машины некоторые под крышу утоплены», — сказал Аксенов.

Всем пострадавшим власти обещали оказать необходимую помощь, ликвидацией последствий ЧС уже занимаются ответственные службы, для горожан организованы пункты временного размещения.

В официальном аккаунте администрации Керчи в Instagram появилось сообщение о том, что в регионе эвакуируют жителей. Размещать людей будут в гостиницах и на базах отдыха, всем предоставят трехразовое питание.